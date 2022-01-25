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現本土疫情 黑龍江綏芬河、東寧公路、鐵路客運全停運

記者林汪靜／即時報導
目前黑龍江綏芬河、東寧市的公路、鐵路客運全部停運，進出城嚴格交通管制。（圖／取自中新網）
目前黑龍江綏芬河、東寧市的公路、鐵路客運全部停運，進出城嚴格交通管制。（圖／取自中新網）

中國疫情持續蔓延，黑龍江也出現本土確診病例。目前黑龍江綏芬河、東寧市已採取「四門落鎖（指嚴防嚴管）」，公路、鐵路客運全部停運，進出城嚴格交通管制，非工作車輛嚴禁上道，非保供營業場所一律關停，並加強社會管控。

據黑龍江省衛生健康委員會消息指出，綏芬河市、東寧市作為中國重要陸路邊境口岸城市，按照要求，每五天實施一次常規區域全員核酸檢測，19日核酸檢測結果全部為陰性；24日啟動了新一輪區域全員核酸檢測工作，截至目前，共發現13個陽性感染者，其中4例為本土確診病例，綏芬河市3例、東寧市1例，無症狀感染者9例。

出現疫情後，黑龍江省疫情防控指揮部第一時間轉入應急指揮狀態，對牡丹江市下轄的綏芬河、東寧實施升級管理，黑龍江省指揮部派出黑龍江省衛健委主任帶領22人專家隊伍抵達牡丹江市，全力指導開展防控流調、排查管控、核酸檢測等相關工作。

截至當地時間25日13時，已排查密接者143人，次密接103人，已完成核酸檢測149人，均為陰性。目前已集中隔離124人，其中綏芬河48人、東寧76人，其他正在轉運中；居家隔離643人，其中綏芬河564人、東寧79人。

檢測 疫情 邊境

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