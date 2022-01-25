中國駐法使館：懷疑法國媒體談論的是「火星上的中國」

圖為中國駐法國大使館大門上的五星旗與中國國徽。（取自中國駐法國大使館官網）

中國駐法國大使館 與當地媒體的關係似乎有些緊張。使館24日以中文與法國發布一則題為「唱衰抹黑阻擋不了中國前進步伐」的新聞稿稱，「我們懷疑法國主流媒體談論的是火星 上的中國」，並稱任何一個稍有新聞媒體職業道德的記者，「都不應在事實面前說謊，都不應欺騙本國老百姓」。

新聞稿列舉：「當中國威脅到世界經濟增長」、「清零戰略導致大量工廠關門」、「企業家們擔心新一輪元器件短缺」、「中國增長乏力」、「為什麼中國清零政策威脅全球價值鏈」、「中國經濟急煞車」、「2021，中國經濟增長最後一個大年」。

新聞稿稱，「看到法國主流媒體的這些報導標題，讀者們是不是有一種世界末日來臨的感覺？看來中國經濟真的要崩潰了！而這將給世界經濟帶來災難」。

中國駐法國大使館指出，根據中國國家統計局近日公布的數據，2021年中國GDP增長8.1%，居民人均可支配收入增加9.1%。「看到這些數字，我們懷疑法國主流媒體談論的是火星上的中國」。

新聞稿表示，「長期以來，西方媒體的涉華報導一直令我們十分困惑和無奈。它們的報導總是與中國的實際情況大相徑庭，甚至是黑白顛倒」。

「由於這裡的媒體成天抹黑中國，所以很多法國人就以為中國黑暗無比，政府專制、經濟凋敝，民生困苦、沒有人權、街上的行人愁容滿面」，新聞稿稱。

中國駐法國大使館並反諷說，20年來，中國經濟在「崩潰」聲中一路狂奔，坐上世界第二的位子；「當某個超級大國一天感染100萬時，中國一天感染100人，當那個超級大國一年因新冠死亡42萬人時，中國死亡2人」；「當那些滿世界侵犯穆斯林人權的國家唯獨關心起維吾爾 族穆斯林的人權時，世界上57個穆斯林國家卻無一指責中國」。

新聞稿最後稱，「任何一個稍有新聞媒體職業道德的記者，任何一個稍有人類良知的政客、學者，都不應在事實面前說謊，都不應欺騙本國老百姓。因為謊言終將被揭穿，人民終將會醒悟」。