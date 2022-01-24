澳洲總理微信被接管 中國商人自稱「買下」帳號

澳洲總理莫里森的微信公眾號在未被通知的情況下遭他人接管。（路透資料照片）

澳洲 總理莫里森的微信 （WeChat）公眾號在未被通知的情況下遭他人接管。一名自稱已「買下」莫里森帳號的中國商人表示，他是看中莫里森粉絲多因此買下該帳號。

莫里森（Scott Morrison）微信公眾號於今年1月被接管，帳號名稱被改成「澳華新生活」，頁面內容也變成中國政府宣傳文。現時該帳號所有人是一家名為「福州985信息科技有限公司」的中國企業。澳洲政府多次與微信所屬的騰訊公司交涉，並且要求恢復莫里森的微信公眾號，但至今沒有結果。

澳洲廣播公司（ABC）24日報導，「福州985信息科技有限公司」負責人黃愛鵬（Huang Aipeng，譯音）接受ABC訪問時宣稱，他是因為看中莫里森的帳號粉絲（追蹤者）數量眾多，因此在去年11月買下該帳號。他強調事件要政治無關。

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黃愛鵬提到，他當時是向一名「季」（Ji，譯音）姓男子買下莫里森的帳號。黃愛鵬指出，賣方當時並未告訴他帳號的使用者是誰。

黃愛鵬聲稱，他也根本不知道莫里森是誰。

ABC指出，黃愛鵬拒絕透露自己用多少錢買下莫里森的帳號；他強調自己接管該帳號一事獲得微信同意，因此不會將帳號還給莫里森。

ABC提到，莫里森辦公室和一些其他西方國家政治人物一樣，是透過位於中國境內的仲介開通微信帳號。

ABC又提到，澳洲有12位政治人物是透過位於中國的仲介開通微信帳號；而莫里森則是於2019年1月透過上述「季」姓男子開通微信帳號。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）資深分析師 萊恩（Fergus Ryan）認為，莫里森辦公室透過一名中國公民開通微信帳號，是「具有風險和不智」的做法。

萊恩指出，由於微信是受到中國政府言論管制的平台，澳洲朝野政治人物都應該抵制微信。