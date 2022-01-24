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香港專家警告：若「與病毒共存」 醫療系統必崩潰

記者林則宏／即時報導
香港新冠疫情近日再度升溫，24日傳出一處住宅大樓出現垂直傳播，感染源疑似其中一戶人家所養的倉鼠。圖防疫人員進入大樓，準備協助居民撤離。中通社
香港新冠疫情近日再度升溫，24日傳出一處住宅大樓出現垂直傳播，感染源疑似其中一戶人家所養的倉鼠。圖防疫人員進入大樓，準備協助居民撤離。中通社

由於Omicron確診者症狀普遍較輕，香港近期也出現「與病毒共存」的聲音。但香港呼吸系統專科醫生梁子超接受香港文匯報訪問時指出，Omicron傳染力極強，若不繼續實施「動態清零」策略，堵截病毒傳播，全港染疫人口恐將不止5%。報導稱，香港人口750萬人，即使只有5%人染疫，也有37.5萬人，醫療系統必然崩潰。

香港文匯報指出，香港葵涌邨逸葵樓已有5%的居民確診，若香港採「躺平式」抗疫，將有大量樓宇成為「逸葵樓翻版」。

梁子超說，「歐美有地方『與病毒共存』，感染率達六成，澳洲現時每日新增10萬宗個案，香港若然全面失守，每日會有上千甚至上萬人受感染，醫療系統一定崩潰。」

他指出，醫療系統一旦失守，將有大量確診者無法住院治療，屆時就要徵用社區中心及學校等作為治療中心接收輕症患者。

但香港人口老化，年齡中位數為45歲，有不少長者和長期病患，且長者疫苗接種率低，會有不少人染疫後出現重症，仍要到醫院接受治療，但必須確保氧氣供應充足，「如果氧氣不夠，入院也無補於事。」

他指出，即使是輕症者康復後也「手尾長」（廣東話，意指後續處理棘手），「病毒可能長期遺留在人體的腦部及心臟而引致後遺症，現時仍未知出現後遺症的情況和比率。」

因此，梁子超認為，香港除了仍要堅持「動態清零」外，還要加快為長者接種疫苗。

梁子超強調，「與病毒共存」會引起社會動盪，經濟民生停擺，港人不應幻想「與病毒共存」。「歐美等地『與病毒共存』，是要付出慘烈代價，南非雖然有人感染病毒後自然免疫，但全國死了30萬人，歐美的群體免疫是以很大代價換來的，是持續的經濟損失，以及數以十萬計生命換來。」

香港大學微生物學系臨床副教授陳福和也在電台節目上表示，研究雖顯示Omicron破壞力較之前的新冠病毒低，但傳播力強且仍具殺傷力，此外還要考慮醫療系統能否承受多人染病。

陳福和也認為，現階段香港仍應以保障市民健康及醫療體系為重，盡量控制病毒避免在社區蔓延。

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