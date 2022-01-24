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香港再增確診逾百 黃大仙汙水檢測現病毒

香港特派員李春/香港報導
1月24日，香港黃大仙豪苑第一座新增2宗確診個案及1宗初步確診個案，均居於E單位，全幢大廈E室單位須全部撤離。圖穿著防護裝備的工作人員進入大廈準備居民撤離工作。（香港中通社）
1月24日，香港黃大仙豪苑第一座新增2宗確診個案及1宗初步確診個案，均居於E單位，全幢大廈E室單位須全部撤離。圖穿著防護裝備的工作人員進入大廈準備居民撤離工作。（香港中通社）

香港新冠病毒確診個案又逾百宗，黃大仙地區有屋苑出現確診個案，懷疑涉及Delta病毒，當局在黃大仙汙水檢測發現Delta和Omicron病毒。

香港衛生防護中心說，24日香港新增109宗新冠病毒確診，其中98宗是本地個案，當中5宗源頭不明，24宗與其他個案有關連，其餘都是爆疫的葵涌邨相關個案。目前葵涌邨累計有約210宗病例。

香港另外兩個爆疫的居民住宅區，是大窩口邨富強樓及黃大仙豪苑第一座，以及一個建築工地。其中黃大仙豪苑第一座E單位有二宗確診和一宗初步陽性，懷疑涉及Delta病毒，其中一人家中最近購入倉鼠，同樣懷疑出現垂直傳播。

黃大仙汙水檢測發現病毒，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，黃大仙區的汙水檢測，對Delta及Omicron變種病毒呈陽性，但Omicron並不多，懷疑區內有隱性傳播，呼籲居民留意及接受檢測。

香港還發現兩名確診者曾捐血，香港醫院管理局總行政經理何婉霞說，接到香港紅十字會通報，兩名確診人士早前曾經捐血。其中一名人士捐血後，製成血小板血製品，並在19日供予東區醫院一名病人使用，中心已經安排這名病人檢測。暫時沒有捐血站的員工或其他捐血者列為緊密接觸者，但當局會安排20多名員工往檢測。

香港政府宣布，因應疫情發展，25日起推行特別上班新安排，在大致維持基本公共服務和不影響抗疫工作前提下，減少辦公地點同一時間的員工數目，包括安排部分僱員輪流不用回辦公處所，盡可能在家工作。

香港政府又呼籲僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以大幅減少社區人流和社交接觸。

農曆年將至，連日來香港人湧向花墟購買年花。香港警方將於26日早八點起，一連5天在旺角花墟實施人群及交通管制措施，直至農曆大年初一早上。期間，警方將封鎖花墟相關道路，只容許緊急車輛駛入，當人流增多會擴大封鎖範圍。

香港 檢測 Omicron

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