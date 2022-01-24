冬奧期間 北京將管控汙染嚴重企業和車輛

中國生態環境部發言人劉友賓24日表示，為了營造良好的北京冬奧 辦賽環境，北京、河北等省市政府能在冬奧籌備和舉辦期間依法採取必要行政手段，對汙染嚴重、排放量大、經濟影響相對較小的企業和車輛採取臨時性管控。

北京冬奧將於2月4日至20日登場。封面新聞報導，劉友賓在中國生態環境部24日舉行的2022年首場例行記者會上表示，北京、河北等省市以人大立法等方式，授權地方政府可以在冬奧會籌備和舉辦期間依法依規採取必要行政手段，對汙染嚴重、排放量大、經濟影響相對較小的企業和車輛採取臨時性管控措施。

他說，當預測到有可能出現重汙染天氣時，各地將依據「大氣汙染防治法」有關規定，及時啟動重汙染天氣應急預案，根據預警等級在實施績效分級的基礎上，對不同的排放源採取差異化的減排措施，以有效降低汙染物排放強度。

劉友賓強調，冬奧會期間的各項減排措施要做到精準、科學，並做好資訊公開，盡量減少對經濟社會運行的影響，尤其是涉及到民生、能源供應、居民取暖、疫情 防控等運行，要予以充分保障。

他還提到，中國官方高度重視北京冬奧賽區及周邊區域的治理工作，經過一系列的措施，京津冀及周邊地區的環境品質取得了明顯改善。

以北京為例，從2013年到去年，北京市PM2.5的濃度已經從每立方公尺89.5微克下降到了每立方公尺33微克，重汙染天數已經從當初的58天下降到8天，環境空氣品質持續改善，民眾的環境獲得感明顯增強。