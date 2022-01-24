北京累計52例本土確診 冬奧新增6例複檢陽性

在北京檢測站，醫務人員準備大規模做新冠病毒檢測。美聯社

北京這一波COVID-19疫情 已累計有52例本土確診病例，當局表示，疫情基本得到控制。此外，北京冬奧 相關人員昨天新增6例複檢陽性者，是首次有運動員 及隨隊官員複檢陽性。

冬奧2月4日登場，北京市以及標榜閉環管理的北京冬奧疫情受矚。

中新網報導，24日的北京市疫情防控新聞發布會上宣布，1月15日至24日下午4時，北京市累計報告本土確診病例52例。其中，Omicron變異株關聯疫情累計報告病例6例，疫情基本得到控制，23日無新增相關病例。Delta變異株關聯疫情累計報告病例46例，傳播鏈條基本清晰，進一步傳播風險基本可控。

此外，北京冬奧組委今天在官網公布，23日，機場入境涉奧人員總數累計529人，其中運動員及隨隊官員153人，其他利益相關方376人。經海關檢測後，複檢陽性4人，其中運動員及隨隊官員1人，其他利益相關方3人。

23日，閉環內核酸檢測總次數3萬8441，其中運動員及隨隊官員166，其他利益相關方3萬8275。複檢陽性2人，均來自其他利益相關方。

北京冬奧組委昨天首次公布1月4日至22日的涉澳人員機場入境及閉環內檢測情況，當時公布總計72人複檢陽性（機場入境39人、閉環內33人），但都屬於「其他利益相關方」的人員。