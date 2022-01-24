我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股早盤大跌800點 烏克蘭緊張加上聯準會開會在即

烏克蘭戰雲密布 美英撤使館人員 拜登考慮派兵

美國暫停44赴中國航班 趙立堅：霸道無禮

記者陳政錄／即時報導
中國外交部發言人趙立堅。路透
中國外交部發言人趙立堅。路透

中國以防疫為由，於20日「熔斷」達美航空等數個飛往中國的國際航班後，美國政府於21日宣布暫停四家中國航空公司44個赴華航班。中國外交部發言人趙立堅24日回應表示，美方此舉干擾中方航空公司正常運營，行為霸道無禮，極不負責。

據中方發布，趙立堅在中國外交部記者會上表示，美方為了一己之私，尋求例外和特殊待遇，無理取消中方航空公司航班，干擾中方航空公司正常運營，罔顧中外旅客生命健康安全，這種行為霸道無禮，極不負責。

對於中國民航局的「熔斷」措施，趙立堅解釋，該措施自2020年6月起實施，目的是最大程度阻斷疫情跨境傳播，保障各國人民健康安全，這恰恰是考慮了各方的公眾利益。

他強調，中方採取的有關措施，對中外航空公司一視同仁，完全公平、公開、透明，不違反有關雙邊航空運輸協定。

因此對於美國的舉動，趙立堅說，中方敦促美方從尊重科學和維護生命健康安全出發，切實加強本國疫情防控力度，停止將航班防疫問題政治化，停止干擾和限制中美人員正常往來。

在此之前，美國之音報導稱，美國暫停飛往中國的44個航班，這是對中國政府以擔心COVID-19為由，而決定暫停一些美國航班的決定所做出的回應。

趙立堅 疫情 防疫

上一則

轉機睡機場…歸化球員轟中國足協 被酸「裝大爺」

下一則

兒因公喪生獲賠 老父母「有錢能娶媳婦他卻不在了」

延伸閱讀

落地採檢確診 美國入境破8成最高

落地採檢確診 美國入境破8成最高
烏克蘭局勢緊張 美國第2批武器援助運抵基輔

烏克蘭局勢緊張 美國第2批武器援助運抵基輔
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
斯洛維尼亞總理稱擬與台互設代表處 中：強烈反對

斯洛維尼亞總理稱擬與台互設代表處 中：強烈反對

熱門新聞

一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
新手人妻婚前堅守貞操，與丈夫洞房時卻未「落紅」，因而遭到懷疑。 (示意圖／取材自Ingimage)

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

2022-01-22 11:05
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

2022-01-21 09:00
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。（取材自環球時報）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

2022-01-18 12:27
破產董事長姜元陳流浪街頭。（視頻截圖）

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

2022-01-22 07:00

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪

「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪