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挺「質疑大屠殺數據」師被關病院 湘西女師李田田離鄉

中央社／台北24日電
湖南湘西鄉村女教師、詩人李田田。（取材自默默推特）
湖南湘西鄉村女教師、詩人李田田。（取材自默默推特）

湖南湘西教師李田田曾因聲援另一名質疑官方南京大屠殺數據的老師，而一度被地方政府送往精神病院。她近日表示已離開家鄉湘西，而「離開是為了有尊嚴地活著」。

香港01今天報導，曾被湘西永順縣地方政府以「精神病」為由送往精神病院的小學老師李田田，昨天在微信公眾號宣布離開家鄉。

這篇「寫給家鄉：離開是為了有尊嚴地活著！」文章寫道，「我已經離開了湘西，離開了那座我生活了27年的小縣城。我與愛人拖著幾袋行李、一箱書籍、還有身心俱疲的靈魂，在異常寒冷的冬季、在闔家團圓之際，踏上了『背井離鄉』之旅」。

據報導，同日下午，相關文章已無法閱讀，顯示「此內容因違規無法查看」。

2019年10月，李田田曾在網上發表題為「一群正在被毀掉的鄉村孩子」文章，其中反映基層學校檢查過多、教師負擔過大，批判基層「形式主義」。此後，她被永順縣官方約談，直到湘西自治州委、州政府介入調查並承諾整頓，事件才告一段落。

另據北京財新網等陸媒稍早前的報導，去年12月，懷有身孕的李田田反映遭到永順縣教體局和公安局多個部門上門談話，要求她針對微博言論在相關材料上「簽字認錯」，並被「強行」送往精神病院接受治療。

李田田的好友透露，「簽字認錯」可能與她在微博上談論曾任教上海震旦職業學院的宋庚一事件有關。

宋庚一去年在課堂質疑「南京大屠殺死30萬人」沒有真實數據支持。有學生拍片並上網後，宋庚一被校方開除。李田田在微博留言說，「宋庚一的發言沒有抹殺南京大屠殺的暴行，她只是提出了自己的觀點」，並說有問題的是「舉報的學生、官方的報導和沉默的知識分子」。

李田田遭地方政府強制送精神病院一事當時引起廣泛關注，在外界強大壓力下，李田田之後被釋放回家；期間人權律師謝陽去年12月底曾赴永順縣政府和公安局要求見面，並在公安局外拉布條「接李田田老師母子回家」。

據美國之音（VOA）等外媒報導，謝陽隨後失蹤多日，近日證實因涉嫌「煽動顛覆國家政權」、「尋釁滋事罪」而被刑事拘留，羈押於長沙市第一看守所。謝陽成為2015年「709」大抓捕案的律師中，首名再次被抓捕的人權律師。

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