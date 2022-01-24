中國2021年新生兒熱門名：男寶「沐宸」女寶「若汐」

2021年中國新生兒熱門名出爐：男寶「沐宸」女寶「若汐」。(新華社)

1月24日，中國公安 部戶政管理研究中心發布2021年中國姓名報告。

報告顯示，截至2021年12月31日，2021年出生並已到公安機關進行戶籍登記的新生兒共887.3萬，其中男性新生兒468.1萬，占52.75%；女性新生兒419.2萬，占47.25%。新生兒出生並登記戶籍最多的10個地級以上城市依次為：重慶、成都、廣州、北京 、畢節、臨沂、周口、深圳、西安和鄭州 。

根據報告，2021年出生並已進行戶籍登記的新生兒名字中，使用頻率最高的50個字依次為澤、梓、子、宇、沐等。與2020年相比，汐、芮、霖、航等字受到青睞。

報告顯示，2021年出生並已進行戶籍登記的男性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為：沐宸、浩宇、沐辰、茗澤、奕辰、宇澤、浩然、奕澤、宇軒、沐陽。與2020年相比，除浩宇、奕辰、宇軒外，其餘名字首次進入前十，其中，沐宸使用人數達到2.3萬，登頂榜首，成為男性新生兒名字首選。

2021年出生並已進行戶籍登記的女性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為：若汐、一諾、藝涵、依諾、梓涵、苡沫、雨桐、欣怡、語桐、語汐。與2020年相比，若汐、藝涵、苡沫首次進入前十，其中，若汐使用人數達到1.8萬，登頂榜首，成為女性新生兒名字首選。