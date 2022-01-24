害閨密江歌被前男友殺死 劉暖曦不服一審要上訴

右為劉暖曦，左為江歌。（取材自微博）

中國留學生 江歌在日本 因閨密劉暖曦（原名劉鑫）與前男友鬧分手，無辜遭到殺害，江歌母親控告劉暖曦「危害生命權」，本月10日法院一審判決江歌母親勝訴，劉暖曦須賠償近70萬元（人民幣，下同，約11萬美元）。劉暖曦的代理律師24日表示，劉暖曦已經提出上訴。

澎湃新聞報導，江歌母親江秋蓮上周三則在微博 發布視頻稱，接受一審判決，不會上訴。

江歌母親江秋蓮10日拿到判決書後離開法院。(中新社)

江歌。（取材自微博）

山東青島市城陽區人民法院10日一審宣判，劉暖曦須於判決生效之日起十天內賠償原告江秋蓮各項經濟損失49萬6000元及精神損害撫慰金20萬元，並承擔全部案件受理費。判決書指出，劉暖曦作為江歌的好友和被救助者，對於由其引入的侵害危險，沒有如實向江歌進行告知和提醒，在面臨陳世峰不法侵害的緊迫危險之時，為求自保而置他人的生命安全於不顧，將江歌阻擋在自己居所門外被殺害，具有明顯過錯，應當承擔相應的民事賠償責任。

根據判決書，如不服判決，可以在判決書送達之日起15天內，向城陽區法院遞交上訴狀，並按照對方當事人的人數提出副本，上訴於山東省青島中院。

殺害江歌的陳世峰為劉暖曦前男友。（取材自微博）

對於上訴理由與細節，劉暖曦代理律師胡貴雲表示，目前不便接受採訪，未透露更多信息。