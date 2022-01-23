涉收賄、退而不休 中前銀監會副主席蔡鄂生遭開除黨籍

蔡鄂生2016年3月出席博鰲亞洲論壇一場關於銀行業的分論壇。(新華社)

在去年因涉「嚴重違紀違法」遭查後，據中國中紀委24日公告，決定開除前中國銀行業監督管理委員會黨委委員、副主席蔡鄂生黨籍，並指他已喪失理想信念，背棄初心使命，還「搞兩面派、做兩面人，濫用金融監管權，嚴重擾亂金融市場秩序」，且「退而不休，頂風作案。」

中國中央紀委國家監委（中紀委）網站24日公告指出，日前，經中共 中央批准，對蔡鄂生嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查後，中紀委指出，蔡鄂生喪失理想信念，背棄初心使命，政治上徹底蛻變，對黨不忠誠不老實，搞兩面派、做兩面人，濫用金融監管權，嚴重擾亂金融市場秩序，嚴重污染金融領域政治生態，對抗組織審查。

就他的貪腐情況，中紀委列舉，他無視中央八項規定精神，包括違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊和打高爾夫球等活動安排，多次違規出入私人會所，以及不按規定報告個人有關事項，大搞權色、錢色交易；不正確履行職責，違規干預和插手行政許可事項等。

中紀委還強調，蔡鄂生「退而不休」，頂風作案，利用職務便利和影響力為他人在融資貸款 、項目承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

文章稱，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予蔡鄂生開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

在此之前，蔡鄂生因現年超過70歲，並已於2013年中就卸任銀監會副主席一職，仍未逃過中紀委的調查受到關注。另一方面，大陸官方也尚未揭露蔡鄂生涉賄的金額和具體影響層面為何。

公開資訊顯示，蔡鄂生，1951年出生於湖北，曾任中國人民銀行銀行司司長、中國人民銀行銀行監管二司司長、中國人民銀行行長助理、黨委委員兼上海分行行長、黨委書記，以及大陸國有重點金融機構監事會主席等職務，並於2005年底出任銀監會副主席，卸任後，曾擔任北方新金融研究院院長一職。