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中國今年本土確診破2000例 東莞發上億元倡就地過年

記者陳政錄／綜合報導
廣東多地發放紅包，提倡就地過年。(取材自廣東發布微信公號)
廣東多地發放紅包，提倡就地過年。(取材自廣東發布微信公號)

據中國國家衛健委統計，今年1月1日以來，截至22日全中國新增本土確診病例已突破2000例大關，分布在九個省份。在此之下，雖防疫專家曾提出，民眾可有條件回家過年，但廣東省等多地近日持續倡導「就地過年」，東莞、珠海市分別編列人民幣5億元、2億元（約7930萬美元、3172萬美元）的資金，用於派發「春節紅包」。

據廣東省政府新聞辦公室「廣東發布」公告，珠海市為推廣留在珠海過年，展開「迎春送暖」活動，編列人民幣2億元專項資金，包括擬於春節期間向在珠海的非珠海戶籍參保務工人員，每人派發人民幣200元（約32美元），總共價值人民幣1.53億元（約2427萬美元）暖心券；另擬於春節期間向在建工程項目的留守建築從業人員，每人一次性發放人民幣200元「留崗禮包」等。

佛山市方面，也推出人民幣1000萬元（約158.6萬美元）的紅包開放民眾抽取，和10萬張當地景點門票、1萬張電影票等，倡導「我在佛山過大年」。

東莞市方面，官方指稱為關懷非東莞戶籍留莞過年人員，發放總價值人民幣5億元的「春節紅包」，包括每人人民幣500元（約79美元）的電子消費券等，另還對全體市民，發放人民幣5000萬元（約793萬美元）的樂購禮包；其他城市方面，諸如中山、肇慶、韶關等也分別用電子消費券、免費電影票等方式，吸引民眾就地過年。

據中國官方日前發布「2022年元旦春節期間新冠肺炎疫情防控工作方案」指出，在春節期間，要嚴格控制聚集性活動。按照非必要不舉辦的原則，嚴控廟會、大型文藝演出、展銷促銷等活動，減少農村集市規模和頻次，控制人流量，落實通風消毒等防控措施。

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