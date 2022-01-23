尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

河北邢台一名17歲少年劉學州日前剛與在他3個月大時將他賣掉的親生父母見面，結果團聚沒幾天就被生母「拉黑」，生母指控他是「白眼狼」還想要討房子，引來關注這起尋親事件的網友反過來批評劉學州貪心。想不到，24日凌晨，劉在微博 上發布長文「遺書」後自殺，劉的舅媽也在兩個小時後證實他在三亞海邊吃藥尋短，被路人發現送醫，但搶救無效，在凌晨4時左右死亡。

極目新聞報導， 劉學州去年12月6日上網尋親，自述他4歲時後就成了孤兒，直到14歲才知道自己是在3個月大時被賣給養父母，生前在石家莊一所專科學校讀大二。今年1月10日，劉學州前往內蒙烏蘭察布與生母見面，當時他還表示「特別開心，媽媽一整天都拉著我的手」，還稱生母想讓他在這邊一起過完年再回去。

但重逢的感動維持不到一周，劉學州再度上網發文，稱親生父母受不了網上對他們的譴責，已將自己的微信 拉黑，還稱親生父母拿賣他的錢當結婚彩禮。

來源：九派新聞

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對於討要房子的說法，劉學州在遺書中否認有提到要求父母為他買房，他只是想要一個家。

劉學州也在遺書中自述，出生被父母賣掉做彩禮，四歲養父母因為爆竹工廠爆炸意外雙亡，從小就被村裡人嘲諷是「從外面買來的野孩子」，二年級開始寄宿制學校，遭到校園欺凌，還被男老師叫到宿舍值班室裡猥褻，後來鼓起勇氣尋親還遭到二次遺棄。他接著痛訴，生父母「顛倒黑白」讓他被「網暴」，「這幾天一直有人抖音、微博私信攻擊我」。

劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

最後，劉學州寫道：「手機相冊裡有一些證據和錄音，希望警察 叔叔在最後也可以替我為我的一生畫上一個完美的句號。」他還委托舅媽，他帳戶中50%的錢來自熱心網友資助，希望捐給「石家莊市孤兒院」，給那些小朋友們買一些漂亮的衣服和好吃的。「很喜歡大海，因為我感覺它可以裝得下很多聲音。人間疾苦，我已經受夠了」，「陽光照在海面，我也歸於大海。從這裡結束自己的一生，也帶走了這個世界上最美的風景」。

劉學州24日凌晨上傳長文告別人世。(取材自微博)

消息傳出後，劉學州與他去世的關鍵字衝上微博熱搜前兩名，許多中國網友紛紛哀悼他悲慘的身世，也批評他的生父母利用媒體帶風向，也有人要求當初採訪其生父母而曝光「討要房子」說法的媒體為人命負責。