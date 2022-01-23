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中國人行放貸 支持產業碳減排

羅印冲/綜合報導
電力工人在江蘇「風光漁」發電項目巡檢。（新華社）
電力工人在江蘇「風光漁」發電項目巡檢。（新華社）

在節能減碳全球趨勢下，綠色金融概念愈來愈風行，也逐漸落實到中國政策層面。中國人民銀行（中國央行）加大助推綠色金融的支持，成為這股風潮的主要推手。近日，中國農業銀行獲人行首批「碳減排」支持工具資金113.68億元(人民幣，下同，約179億美元)，估計可帶動碳減排達382.56萬噸。

人民銀行副行長劉國強日前表示，今年將加大對實體經濟特別是中小企業、科技創新、綠色發展的支持力度，穩定宏觀經濟大盤。

日前，人民銀行首批「碳減排」支持工具資金順利落地，向有關金融機構發放的第一批855億元（人民幣，下同）碳減排支持工具資金中，農業銀行獲得資金113.68億元。

加上已發放的清潔能源、節能環保等碳減排重點領域貸款189.46億元，農業銀行用於支持「互聯網+智慧能源」風光電示範項目、大唐象山漁光互補太陽能發電、山西垣曲抽水蓄能等項目263個，支持企業197家，可帶動碳減排382.56萬噸，占人民銀行首批碳減排支持工具帶動碳減排量的13.3%。

由於人民銀行已明確「清潔能源、節能環保、碳減排技術」等3大領域，中國金融機構持續加大信貸投放，助力煤炭、火電等涉煤傳統產業綠色低碳改造，加大碳金融產品創新推廣力度，進一步擴大綠色金融產品的覆蓋和影響力。

減碳 貸款 央行

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