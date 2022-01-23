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歐洲在烏克蘭危機早已未戰先敗 英媒點出關鍵

最新研究：感染新冠病毒可能會影響男性生育力

北京規定：購買這4類藥品者 72小時內需核酸檢測

記者林汪靜／即時報導
北京規定23日起，過去14天內及今後購買退燒、止咳、抗感染、治療咽喉乾、痛這四類藥品的人，都需在72小時內進行一次核酸檢測。（圖／取自央視新聞）
北京規定23日起，過去14天內及今後購買退燒、止咳、抗感染、治療咽喉乾、痛這四類藥品的人，都需在72小時內進行一次核酸檢測。（圖／取自央視新聞）

北京疫情持續升溫，為管控疫情風險，北京規定23日起，過去14天內及今後購買退燒、止咳、抗感染、治療咽喉乾、痛這四類藥品的人，都需要在72小時內進行一次核酸檢測

中新網報導，北京市衛生健康委員會副主任、新聞發言人李昂在23日舉行的發布會上表示，為進一步提早發現和管控疫情風險，自23日起，過去14天內及今後購買退燒、止咳、抗感染、治療咽喉乾、痛四類藥品的人員，均需在72小時內進行一次核酸檢測，北京健康寶將透過核酸檢測數據庫進行比對，無法按時進行檢測的，將會跳出彈窗提示，可能會影響民眾出行和日常生活。

北京日報報導，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火23日通報，22日16時至23日16時，北京新增9例本土病例，其中，確診病例5例，無症狀感染者4例。

通報指出，結合流行病學調查及病毒全基因測序結果，此波疫情目前是兩個較明確的傳播鏈，分別為Omicron變種株關聯疫情和Delta變種株關聯疫情。15日至22日16時，Omicron變種株關聯疫情累計5例本土確診病例；18日至22日16時，Delta變種株關聯疫情累計23例本土確診病例及無症狀感染者6例。

疫情 北京 檢測

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