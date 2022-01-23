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官員「惡意返鄉論」惹議 人民日報也批：遊子應被善待

記者羅印冲／綜合報導
河南官員「惡意返鄉論」惹議，中國官媒人民日報也發文批評，強調遊子應被善待。（取材自澎湃新聞）
河南官員「惡意返鄉論」惹議，中國官媒人民日報也發文批評，強調遊子應被善待。（取材自澎湃新聞）

年節將至，中國春運開始，許多民眾開始返鄉，但新冠肺炎持續，河南一名縣長在會議說出「惡意返鄉者，先隔離再拘留」引發網上熱議，連中共黨報「人民日報」都看不下去，發表評論指，春節返鄉團圓，實屬人之常情，何來「惡意」？並指出防疫不能一刀切，「先隔離後拘留」說法，既無法治意識，又少管理溫度，強調「每一位漂泊的遊子都值得被善待」。

據香港01報導，1月20日，一段關於河南省周口市鄲城縣縣長董鴻的23秒的影片引發熱議。影片中董鴻在會議上表示，「凡是中高風險地區試圖返回，不講你有沒有疫苗接種證明，不講你有沒有48小時核酸檢測……你只要返回，先隔離再拘留」。此番強硬發言，引發網民熱議。

對此，董鴻強調，網傳影片經過剪輯，刪除了「不聽勸阻，惡意返鄉」這段，因此造成了誤解。

他解釋說，自己在檢查疫情防控工作時，聽說有六個現在在高風險地區的人要回來，「他們說的話很難聽，說『槍斃也要回來』，因此自己才在前幾天的會上說，凡是不遵守省市縣疫情防控規定，不聽勸阻，惡意返鄉的，只要返回，先隔離再拘留」，強調說這話的目的，是保證民眾安全。

然而，他此番「惡意返鄉」說法，又更加激怒中國網民。許多網民問：「返鄉就返鄉，什麼叫做惡意返鄉？」也有網民認為，民眾都願意遵守防疫的政策，但政府也應該體諒民眾返鄉的心切。

中共機關報人民日報發文指出，「春節返鄉團圓，實屬人之常情，何來『惡意』？」防控疫情，茲事體大，「但不能一刀切，更不能動輒脅以行拘」。對於該縣長「先隔離後拘留」的說法，人民日報批評，「既無法治意識，又少管理溫度」；強調「每一種返鄉的熱望都須體恤，每一位漂泊的遊子都值得被善待」。

1月17日，一連40天的中國春運已正式啟動，鐵路預計發送旅客2.8億人次，同比增長28.5%。鑑於多個省市都出現疫情，鐵路部門將視乎情況，若局部地區出現疫情，將停開、減開涉疫地區旅客列車，減少人員流動。

疫情 河南 防疫

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