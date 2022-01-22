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中國駐聯國代表：美熱中意識形態對抗 制約聯合國作用

記者羅印冲／綜合報導
中國常駐聯合國代表張軍。（取材自澎湃新聞）
中國常駐聯合國代表張軍。（取材自澎湃新聞）

中國常駐聯合國代表張軍表示，美國常駐聯合國代表團將遏制中國影響力當成主要任務和成績，是荒唐可笑、不可理喻。他批美熱中搞意識形態對抗，嚴重制約聯合國發揮應有作用。

據中國常駐聯合國代表團網站21日消息，美國常駐聯合國代表團網站20日發布題為「重塑美國在聯合國領導力」的事實清單，列出美方2021年在聯合國工作的成績單，其中多次對中國進行指責。

張軍回應指，中國對世界和平發展的貢獻、對聯合國的支持、對各國的幫助有目共睹、實實在在。有些人總是試圖從消極的角度看待中國甚至抑制中國的作用和影響，這種狹隘、陰暗的心理，是冷戰思維的具體表現，是對當今世界的巨大威脅。

他稱，中國不反對其他國家發揮作用，但這種作用必須是正面、負責的，以及具建設性。

張軍又指，國際社會過去一年在許多重大挑戰面前未能形成合力，最主要原因就是持續受到單邊主義和集團政治的干擾。美國宣稱重返聯合國，但沒有把精力放在推動國際合作上，而是熱衷搞意識形態對抗，打壓中國等國家的影響力，嚴重破壞會員國之間的團結互信，也嚴重制約聯合國發揮應有作用。

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