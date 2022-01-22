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美日領袖視訊會談內容 中國駐日大使館發文痛批

中央社東京22日專電
美日領袖視訊會談，於21日舉行。(美聯社)
美日領袖視訊會談，於21日舉行。(美聯社)

美日領袖視訊會談昨晚舉行，談及台灣海峽和平穩定的重要性、反對中國在東海、南海試圖片面改變現狀。對此，中國駐日大使館今天發新聞稿，痛批這是對中國無端攻擊抹黑。

中國駐日大使館今天以發新聞稿方式，對昨晚美國總統拜登日本首相岸田文雄舉行視訊會談所言及的內容，表達強烈不滿。

美日領袖視訊會談時指出，美日將緊密合作應對與中國有關的各項問題，會談言及台灣海峽和平穩定的重要性，對於香港、新疆維吾爾自治區的人權狀況感憂心，並且指出，反對中國在東海、南海試圖片面改變現況，反對中國進行經濟脅迫。

對此，中國駐日大使館今天發出以問答方式書寫的新聞稿指出，美日領袖視訊會晤惡意操弄涉華（中國）議題，對中國無端攻擊抹黑，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中國對此表達強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

新聞稿表示，一段時間以來，日本在地區和國際場合頻頻炒作涉華（中國）議題，對中國內政說三道四，蓄意抹黑中國，違背中日4個政治文件精神，損及兩國政治互信，對中日關係改善發展造成嚴重干擾。中國嚴肅敦促日本糾正錯誤言行，停止挑釁滋事，避免中日關係受到進一步損害。

大使館 日本 拜登

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