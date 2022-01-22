Omicron非最終變種 中衛健委：「動態清零」是最佳選擇

22日，湖北武漢下雨天，民眾戴口罩出門。(美聯社)

全球正面臨「與病毒共存」抑或「動態清零」的爭論。中國國家衛生健康委員會（以下簡稱衛健委）22日表示Omicron 可能不是最後一個變異株，對於變種病毒，「動態清零」是最佳選擇。此外，新冠病毒最主要的傳播途徑還是「人傳人」而非「物傳人」，病毒在物品表面的活性仰賴環境等因素。

中衛健委疫情 應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指出，面對Delta與Omicron兩大變異株的考驗，據世界衛生組織近期報告的說法，Omicron可能不是最後一個變異株，因此「動態清零」仍是應對變異株的有效作法，可避免大規模病例出現。即使局部出現聚集性疫情，或者是散發病例，基本上也能在一到兩個最長潛伏期內把它控制住，以更好地保障民眾正常生活和經濟社會的發展。

此外，中國本次疫情多有通過物品而傳染，比如北京 、深圳等地確診案例是因國際快遞感染。衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，現有研究表明，新冠病毒感染者排出的病毒可以汙染物品表面，病毒在物品表面不會增殖，在常溫條件下病毒短時間內會降解並失去感染活性。且在不同物品表面，病毒存活時間也有差異，在紙巾和印刷品等材料上存活時間短，一般不超過24小時。

賀青華指出，低溫、潮濕、密閉和病毒濃度高的條件可能會延長病毒在物體表面存活的時間。而新冠病毒對消毒劑敏感，常用的消毒劑可以快速滅活新冠病毒。

賀青華表示，從全球研究和防控實踐看，新冠病毒經呼吸道感染，主要是通過人與人之間近距離接觸傳播，由汙染物品導致人感染不是新冠病毒主要的傳播途徑，但也不排除這種可能，這種證據還不充足，需要進一步研究。因此，當前新冠肺炎疫情防控的重點仍然是防範人與人之間的傳播。