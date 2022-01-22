中國出生率創新低「經濟恐難超車美國」

中國國家統計局資料顯示，2021年中國全國出生率千分之7.52，連續5年下降。專家觀察，中國出生率低迷是不可逆的趨勢，勞動力減弱恐讓經濟難超車美國。

美國之音（VOA）報導，中國是全球第2大經濟體，英國 經濟與商業研究中心、日本 經濟研究中心等機構都預估，中國經濟總量恐將於2028年超越美國。不過中國勞動力下滑將衝擊經濟，這將成為挑戰美國經濟霸主地位的變數。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）學者易富賢表示，若中國要在2028年實現經濟總量超越美國，未來6年的年經濟增長率都必須超過7%；但中國勞動力約在2014年開始減弱，加上人口急劇老化，因此這目標不太可能實現。

易富賢預測，2030年至2035年間中國各項人口數據都將遜於美國，這代表中國的經濟成長增速將於2035年開始比美國低，「中國經濟永遠不會超過美國」。易富賢坦言，中國人口數據長期有灌水嫌疑，這會導致中國政府誤判形勢，也將影響美國的中國政策。

中國國家統計局1月17日發布統計，2021年全年出生人口1062萬人，死亡人口1014萬人，人口年淨增48萬人，自然增長率只有千分之0.34，相較過往數據，去年的出生和淨增人口均創下1962年以來新低，出生率也是繼2020年以來，再度跌破千分之10。

報導引述國立中山大學政治經濟學系副教授李明軒分析，這顯示中國年輕人的「躺平主義」（不買房、不買車、不結婚、不生娃、不消費），多數人對未來發展不具信心，巨大的貧富差距、高額的房價 、低廉的工資，都讓年輕一代產生嚴重相對剝奪感，看不到未來的希望。

淡江大學中國大陸研究所長陳建甫指出，出生率低迷意味著中國的勞動力將愈來愈不足，可能迫使境內產業必須重整，勞動力密集產業恐一一退出中國，或是外國企業就必須負擔比較高的勞動成本。人口議題很關鍵，將牽涉勞動成本，還有產業結構調整。