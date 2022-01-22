我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

中國出生率創新低「經濟恐難超車美國」

中央社／台北22日電

中國國家統計局資料顯示，2021年中國全國出生率千分之7.52，連續5年下降。專家觀察，中國出生率低迷是不可逆的趨勢，勞動力減弱恐讓經濟難超車美國。

美國之音（VOA）報導，中國是全球第2大經濟體，英國經濟與商業研究中心、日本經濟研究中心等機構都預估，中國經濟總量恐將於2028年超越美國。不過中國勞動力下滑將衝擊經濟，這將成為挑戰美國經濟霸主地位的變數。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）學者易富賢表示，若中國要在2028年實現經濟總量超越美國，未來6年的年經濟增長率都必須超過7%；但中國勞動力約在2014年開始減弱，加上人口急劇老化，因此這目標不太可能實現。

易富賢預測，2030年至2035年間中國各項人口數據都將遜於美國，這代表中國的經濟成長增速將於2035年開始比美國低，「中國經濟永遠不會超過美國」。易富賢坦言，中國人口數據長期有灌水嫌疑，這會導致中國政府誤判形勢，也將影響美國的中國政策。

中國國家統計局1月17日發布統計，2021年全年出生人口1062萬人，死亡人口1014萬人，人口年淨增48萬人，自然增長率只有千分之0.34，相較過往數據，去年的出生和淨增人口均創下1962年以來新低，出生率也是繼2020年以來，再度跌破千分之10。

報導引述國立中山大學政治經濟學系副教授李明軒分析，這顯示中國年輕人的「躺平主義」（不買房、不買車、不結婚、不生娃、不消費），多數人對未來發展不具信心，巨大的貧富差距、高額的房價、低廉的工資，都讓年輕一代產生嚴重相對剝奪感，看不到未來的希望。

淡江大學中國大陸研究所長陳建甫指出，出生率低迷意味著中國的勞動力將愈來愈不足，可能迫使境內產業必須重整，勞動力密集產業恐一一退出中國，或是外國企業就必須負擔比較高的勞動成本。人口議題很關鍵，將牽涉勞動成本，還有產業結構調整。

英國 房價 日本

上一則

防Omicron 中國哈爾濱沒疫情 也要「全市核酸普篩」

延伸閱讀

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死
遣返無證客 拜登沿用川普手段 拿防疫辯護

遣返無證客 拜登沿用川普手段 拿防疫辯護
阿根廷疫情加劇 美國改列高風險：不要去旅行

阿根廷疫情加劇 美國改列高風險：不要去旅行
烏俄要開戰了？彭博：美國考慮將外交官家屬撤離烏克蘭

烏俄要開戰了？彭博：美國考慮將外交官家屬撤離烏克蘭

熱門新聞

一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

2022-01-21 09:00
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。（取材自環球時報）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

2022-01-18 12:27

超人氣

更多 >
強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭
女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」