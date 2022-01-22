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防Omicron 中國哈爾濱沒疫情 也要「全市核酸普篩」

記者林則宏／即時報導
為防堵Omicron，哈爾濱將於下周一起，全市展開一次核酸普篩。圖為哈爾濱早前進行的全員核酸檢測。(新華社)
為防堵Omicron，哈爾濱將於下周一起，全市展開一次核酸普篩。圖為哈爾濱早前進行的全員核酸檢測。(新華社)

黑龍江省會哈爾濱近期並未傳出本土新冠疫情，卻在22日宣布，為進一步做好春節期間疫情防控工作，實現新冠疫情精準防控「關口前移」，將對全市民眾進行一次全面核酸檢測。據上海《澎湃新聞》報導，黑龍江齊齊哈爾也宣布，將於本月26日至28日「開展全市全員核酸檢測」。

哈爾濱戶籍人口約1000萬人。哈爾濱市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指揮部22日發布的「關於開展全員核酸檢測的通知」稱，目前大陸國內疫情呈多點散發態勢，多地先後報告本土Omicron感染疫情，疫情防控形勢十分嚴峻。

「通知」表示，「隨著春運高峰來臨，人員流動量大，為進一步做好春節期間疫情防控工作，實現新冠疫情精準防控『關口前移』，落實『四早』（指：早發現、早報告、早診斷、早隔離）措施，確保全市人民度過一個平安祥和的新春佳節」，決定在全市組織開展一次全員核酸檢測。

哈爾濱這項預防性核酸普篩預計從下周一（24日）開始，「通知」並稱，未參加核酸普篩的市民，將進行「賦黃碼管理」，亦即「健康碼」將被轉為代表警示的「黃碼」，外出或出入公共場所將因此受到影響。

疫情 檢測 健康碼

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