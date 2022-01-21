基努李維赴藏獨音樂會？網喊「駭客任務4」在中國下架

基努李維主演的「黑客帝國4」在中國上映，票房慘澹，口碑評分也出現兩極化。（取材自環球網）

「駭客任務：復活」（The Matrix Resurrections，又譯「黑客帝國4」）正在中國上映，主角基努李維 （Keanu Reeves）卻傳出要參加「藏獨」音樂會的消息；中國網民對此的第一反應是「震驚」、「取關」、「脫粉」，還有人提醒說，「電影 可以下架了」、「這些明星真的不怕丟掉中國的市場？ 」、「離開中國市場，感謝，不送」；目前暫沒傳出基努李維的回應。

環球網報導，美國「滾石」雜誌網站20日宣稱，基努李維將與一些藝術家一起參加「西藏之家」3月3日將舉行的年度慈善音樂會。報導還稱，這場音樂會的門票收益，都將捐贈給「西藏之家（美國）（Tibet House US）」組織；基努李維屆時的表演細節，目前尚不清楚。

公開資料顯示，「西藏之家（美國）」是應十四世達賴喇嘛的「要求」，由哥倫比亞大學教授羅伯特•瑟曼等人於1987年在紐約成立，據傳是一個「藏獨」組織。

基努李維將參與「藏獨」組織音樂會，在微博 上也引發關注。 @帝吧官微 21日中午發微博稱：「基努李維也拎不清了，居然參加『藏獨』的音樂會，這些明星真的不怕丟掉中國的市場？ 」

許多中國網民都感「震驚」，有人在微博留言諷刺說：「好萊塢這些中學肄業生們雖然在地圖上都找不到西藏，但卻非常『關心』那裡的人過得好不好。」也有人點出，他可能不過是「過氣明星」。還有一位網友鄭重提醒：「西藏，是中國的。」

對於基努李維，中國觀眾並不陌生。他1964年9月出生於黎巴嫩貝魯特，1994年因主演動作片「生死時速」走紅。

1999年，基努李維主演的科幻電影「黑客帝國」上映，他也因此入圍第26屆土星獎最佳男主角。 2003年，其接連主演科幻電影「黑客帝國2：重裝上陣」、「黑客帝國3：矩陣革命」。公開資料顯示，「黑客帝國」三部曲當年在中國乃至全球都取得了不錯的票房成績。

但今年，基努李維主演的「黑客帝國：矩陣重啟」在登陸中國後，票房慘澹，口碑評分也出現兩極分化。

關於涉藏問題，中國外交部發言人汪文斌強調，西藏是中國的一部分。我們歡迎所有不帶偏見、秉持客觀立場的各國朋友到西藏參觀訪問，同時絕不接受那些對西藏發展進步的攻擊抹黑。