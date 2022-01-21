冬奧將近北京21日新增7例本土確診 及5例無症狀

北京市21日發現七例本土確診病例，以及五例無症狀患者。（新華社）

1月21日，在北京 市新型冠狀病毒肺炎疫情 防控工作第271場新聞發布會上，北京市疾控中心副主任龐星火透露，1月21日0時至16時，北京市新增7例本土新冠肺炎確診病例，其中輕型4例、普通型3例；新增5例本土新冠肺炎無症狀感染者。

此外，由於西城區也有確診病例，20日晚北京市肛腸醫院（北京市二龍路醫院）發布緊急停診公告。公告提到，接上級部門協查通知，根據國家和本市疫情防控要求，即刻起，北京市肛腸醫院（北京市西城區德外大街16號）暫停門急診服務。已預約或掛號患者，後續妥善處理。

據北京日報APP，距離北京冬季奧運會揭幕尚有14天，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭調研考察奧運疫情防控工作，主持召開專題會議，強調要一體推進冬奧防疫 與城市防疫，採取堅決果斷措施，盡快處置北京多點散發疫情，遏制擴散，確保冬奧順利舉辦。

她表示，一旦發現疫情，按國際標準和防疫手冊科學規範處置，不能影響賽事運行，並要防止疫情擴散。

孫春蘭又說，北京、延慶、張家口3個賽區間，要在冬奧會工作領導小組領導下，強化協調配合及統一指揮調度，疫情信息要及時通報，防控政策步伐一致，加強疫情應對能力，一旦發生疫情能夠快速採取聯合行動、妥善處置。