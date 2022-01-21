傳廣東政府擬定恒大重組框架 許家印持股「歸零」

為了救恒大，恒大集團創辦人許家印正積極變賣資產為公司輸血。（取自澎湃新聞）

據財經智庫「REDD」引述消息人士稱，廣東省政府計劃在3月前發布中國恒大 債務重組 框架，將出售恒大海外資產，以償還恒大超過人民幣1,500億元（約240億美元）海外債務，此外，恒大董事長許家印在中國恒大所持59.8%的股份可能在重組後「歸零」。

報道指，廣東省政府已經完成了對恒大的盡職調查，本周晚些時候已向國務院遞交擬議框架，以供評估和討論。可能在3月5日前宣布該框架，屆時將召開十三屆全國人大五次會議。

當地政府希望能夠避免恒大破產重整，計劃將恒大的境外債務與資產與境內的重組分開處理。 政府希望通過出售恒大的海外資產（包括在香港上市的恒大汽車和恒大物業），作為超過人民幣1,500億元海外債務的償債來源。

廣東省政府計劃將恒大的資產主要出售給國資主導的投資人，並計劃在今年10月前公布一份具體的重組方案。

據盡職調查報告顯示，恒大海外負債超過1,500億元，主要包括2,185億美元的存續公募債，剩下少部分是私募債和銀團貸款。

也有消息稱，恒大董事長許家印在中國恒大所持59.8%的股份可能在重組後或「歸零」，並預期許家印須下台，辭任主席。

由於恒大重組過程不透明，一群海外債券 持有人近期經投行聲明，批評恒大自境外債務違約後，從未與境外債券持有人展開實質性討論，並制定可行的重組計劃，因此考慮對其採取法律行動，展開強制執行措施。