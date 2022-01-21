1針212.5萬元 中國藥監局批准「史上最貴藥」臨床

史上最貴的藥、一劑212.5萬美元，已被中國藥監局批准臨床。（取材自知乎）

中國國家藥監局藥品審評中心（CDE）20日公示，近日，諾華旗下治療SMA的AAV基因治療藥物Zolgensma（OAV101注射液）在中國遞交的臨床試驗申請已獲得臨床試驗默示許可。公開消息顯示，諾華Zolgensma是全球首個治療脊髓性肌萎縮症的基因療法，海外定價為212.5萬美元，也被稱為「史上最貴藥物」。

中通社報導，脊髓性肌萎縮症（SMA）是一種罕見的常染色體隱性遺傳性神經肌肉 疾病，其特點是進行性、使人衰弱的肌肉萎縮、無力。SMA患兒主要發病於嬰幼兒，可能表現為肌張力減退，頭部控制不良、蛙腿樣姿勢、呼吸困難、發育遲緩、脊柱側凸或關節攣縮等症狀。隨著疾病的進展，運動功能逐漸減退。SMA是導致兩歲以下嬰兒死亡的首要遺傳病因素，嚴重影響患者及看護者生活質量，且此前患者一直面臨無藥可用的窘境。

目前，Zolgensma已經在全球近40個國家和地區獲批，只需注射一劑。其中，Zolgensma於2020年被日本納入醫保 ，患者只需支付30%費用；後在2021年3月被英國 納入國家醫療服務體系。目前，全球僅批准三款SMA治療藥物，即渤健公司的諾西那生鈉、諾華的Zolgensma和羅氏的Evrysdi。