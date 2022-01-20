我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5歲以下接種輝瑞疫苗 佛奇：最快下月批准

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

帶手機去冬奧會被北京監視？IOC官員：我反正帶了

中國新聞組／北京21日電
北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式場地的國家體育場「鳥巢」夜景。（新華社）
北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式場地的國家體育場「鳥巢」夜景。（新華社）

北京冬奧倒數不到2周，國際奧委會（IOC）再表態力挺。國際奧委會表示，已觀看北京冬奧開幕式彩排，「這場開幕式沒任何理由錯過」。針對部分參賽國籲選手「別帶個人手機去中國」，有奧委會官員不認同，「我反正帶了」。此外，IOC並表示，經調查北京冬奧制服的製造過程並未涉及強迫勞動。

綜合媒體報導，IOC於19日晚召開線上新聞發布會，已抵北京的奧林匹克轉播服務公司首席執行官伊阿尼斯·埃克薩科斯表示，北京2022年冬奧開幕與北京2008年夏奧開幕完全不同，但同樣令人感動、印象深刻。

作為向全世界奧運持權轉播商提供奧運會廣播電視公共訊號的機構，奧林匹克轉播服務公司的重要性不言而喻。埃克薩科斯說，他已經觀看了冬奧會開幕式彩排，「但我不會告訴你們任何具體內容，因為我不想破壞你們（在開幕式那天的）觀看體驗」。

不久前，北京冬奧組委宣布，曾執導2008年奧運會開閉幕式的張藝謀再挑重擔，成為北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演。

張藝謀20日接受央視專訪，介紹了冬奧開幕式的相關情況。他表示，相比2008年北京奧運會開幕式，北京冬奧開幕式時長比較緊湊，預計不超過100分鐘，目標是「簡約且精彩」 。

張藝謀說，此次開幕式參加文藝演出的演員大概不到3000人。面對鳥巢的超大空間，團隊將用創意和科技去實現視覺上的飽滿效果，把表演化為儀式的一部分，前後銜接起來，讓整個開幕式一氣呵成。如果選用一些詞語來形容2022年北京冬奧會開幕式，將是空靈、浪漫、現代、科技等等。

針對「別帶個人手機去中國」這個話題，IOC運營主管皮埃爾·杜克雷20日表示，北京冬奧閉環內的防疫措施嚴格高效，應不會出現外國運動員因防疫問題和工作人員發生摩擦的事件。對於美國等國「建議冬奧選手別帶個人手機進中國，以防北京監視」，這名奧委會官員表示，自己把個人智能手機帶進了中國。

對於美國國會月初關切北京冬奧制服涉及強迫勞動，去函要求IOC解釋說明，IOC在昨天深夜發表聲明稿說，他們已對北京冬奧工作人員、官員和志工的制服供應商，進行第3方實地查核，「並未發現任何強迫、抵債、契約，或者童工的情況。」

隨著北京冬奧會和冬殘奧會日益臨近，吉祥物「冰墩墩」、「雪容融」和各類紀念品愈來愈...
隨著北京冬奧會和冬殘奧會日益臨近，吉祥物「冰墩墩」、「雪容融」和各類紀念品愈來愈受到關注。（新華社）

北京冬奧 手機 奧運

上一則

北京「流調中最苦的人」尋子意外扯出山東警卸責

延伸閱讀

冬奧／張藝謀搶先劇透 開幕式「簡約精采」不超100分鐘

冬奧／張藝謀搶先劇透 開幕式「簡約精采」不超100分鐘
抵制北京冬奧？中國外交部：大量美國政府官員將參加

抵制北京冬奧？中國外交部：大量美國政府官員將參加
冬奧防疫防恐 寄往北京張家口郵件加強安檢消毒

冬奧防疫防恐 寄往北京張家口郵件加強安檢消毒
冬奧／疫情考量 NBC不派人到北京 賽事改在美國播報

冬奧／疫情考量 NBC不派人到北京 賽事改在美國播報

熱門新聞

一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。（取材自環球時報）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

2022-01-18 12:27
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00
北京冬奧進入倒計時，當局卻在15日測出1例Omicron確診。(美聯社)

北京冬奧進入倒數 北京出現Omicron變異株

2022-01-15 09:15

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

尷尬了？美宣布發N95口罩 產能有限 恐得先仰賴中國製

尷尬了？美宣布發N95口罩 產能有限 恐得先仰賴中國製
Omicron高峰已過 美國7州疫情趨緩 新澤西確診降幅最大

Omicron高峰已過 美國7州疫情趨緩 新澤西確診降幅最大