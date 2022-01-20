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抵制北京冬奧？中國外交部：大量美國政府官員將參加

記者林則宏／即時報導
北京冬奧將於2月4日登場，圖為矗立在北京街頭的一座冬奧吉祥物。美聯社
北京冬奧將於2月4日登場，圖為矗立在北京街頭的一座冬奧吉祥物。美聯社

白宮去年12月6日宣布外交抵制北京冬奧，聲稱將不派官方代表團參加北京冬奧。不過中國外交部發言人趙立堅表示，美國參加北京冬奧會團隊中包括大量美國國務院等政府部門官員，很多官員還持外交護照或公務護照，中方也已經向美方由政府官員組成的團隊部分成員審發了相應簽證

根據中國外交部網站公布的19日記者會文字實錄，在周三下午舉行的例行記者會中，澳門的澳亞衛視記者提問：據報導，中方已經為46名美國政府官員頒發了簽證，以便他們在北京冬奧會期間來華工作。這些美方官員大多數來自美國務院，發言人能否證實這一消息？

趙立堅對此作出前述答覆，他並表示，希望美方切實踐行奧林匹克精神，同中方一道努力，為各國運動員參加北京冬奧會創造良好氛圍。

對於澳亞衛視問道，美方此次申請簽證是否同此前美方所說的不派官方和外交代表出席北京冬奧會相矛盾？趙立堅則說，這個問題應該去問美方。

美國之音報導，早前在傳出美國政府為多名包括國務院和國防部人員在內的政府官員申請簽證參加北京冬奧時，白宮國安會發言人在回覆美國之音記者詢問時曾表示：「我們打算提供領事和外交安全服務，以確保我們的運動員、教練員、訓練員和工作人員的安全，並能獲得我們為所有海外美國公民提供的美國公民服務。任何簽證申請都是針對這些領事和外交安全人員的。讓這些人員在當地工作是標準的（做法），這些人員不是參加奧運會的官方或外交代表。 」

北京冬奧將於2月4日至20日舉行。

北京冬奧 簽證 國務院

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