中國版星巴克東山再起 英媒指瑞幸咖啡將重返納斯達克

早前爆出財報造假醜聞的瑞幸咖啡，傳出有意重返納斯達克。（路透）

英國金融時報報導，有「中國星巴克 」之稱的中國咖啡 連鎖企業瑞幸咖啡正在研究在美國重新上市的計畫。但中國媒體報導瑞幸咖啡官方回覆稱，該報導不實。

金融時報引述兩位知情人士指出，目前在美股「粉單市場」（Pink sheets，指場外交易）上市的瑞幸咖啡正在研究在納斯達克重新上市的計畫，最快可能將在今年底進行。

報導表示，在擬議的重新上市之前，瑞幸咖啡與投資者和顧問舉行會議，討論其他的資本籌集方案。知情人士表示，公司的管理層換血和近期的增長表明，這家公司對投資者而言可能仍具吸引力。

瑞幸在2020年因涉財報造假，同時被美作空機構「渾水」放空，因此從納斯達克下市，但目前仍在美國場外市場（OTC）進行交易。瑞幸在場外市場表現不俗，去年3月，股價漲幅一度達到56%，近日股價在11.5美元左右。

瑞幸咖啡已於2021年在美國申請破產 保護，以便在其繼續營業的情況下重組債務。一旦完成破產程序，公司就可以推進重新上市的計畫。

不過， 中媒「Techweb」報導，瑞幸官方於20日上午回應該報導訊息不實。

瑞幸去年底公布的財報稱，2021年第3季收入年增106%，達到人民幣23.502億元。瑞幸咖啡在全球擁567家門店，其中大部分在中國，比星巴克多出約500家門店。