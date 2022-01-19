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中學者：中美貨幣政策沒有必須同步的理由

記者賴錦宏／綜合報導
高盛首席中國經濟學家閃輝認為，中國和美國的貨幣政策並沒有一定要同步的理由。中新社
高盛首席中國經濟學家閃輝認為，中國和美國的貨幣政策並沒有一定要同步的理由。中新社

高盛首席中國經濟學家閃輝認為，中國和美國的貨幣政策並沒有一定要同步的理由。因為中美兩國都是很大的經濟體，經濟的主要驅動力均來自國內需求。

據微信公眾號「中國金融四十人論壇」18日消息，閃輝受訪時談及2022年中國經濟走勢說，總體而言，高盛認為2022年的經濟走勢確實面臨下行壓力。

他說，雖然宏觀政策有一定的寬鬆，特別是財政政策有一定支持力度，經濟走勢因Omicron病毒傳入中國而引發新一輪的防疫措施、房地產「軟著陸」等因素承壓。但政策的底線是不搞「大水漫灌」，同時房地產仍然堅持房住不炒的長期調控。

在經濟增長的「三駕馬車」中，閃輝對2022年的出口比較樂觀，認為還會繼續實現較高的增長。投資可能有所減速，即使新基建和綠色投資有很高的增速，但其現在的體量可能還不足以完全彌補房地產投資減速帶來的負面影響。消費則偏謹慎，目前5j消費仍然比較弱，雖然有空間繼續上升。

他指出，短期中國經濟仍面臨不小的阻力：一方面，消費復甦受到疫情反覆的影響，而疫情發展是非常不確定的；另一方面，消費復甦需要建立在經濟企穩的基礎上，因為消費最終就是收入和儲蓄之差。假如儲蓄意願不變，則收入要增長才能夠增加消費空間。

對於2021年下半年以來，中美經濟和政策周期已經出現一定程度的錯位。聯準會會議紀要暗示美國可能會更加激進地升息和縮表。

對此，閃輝說，中國和美國的貨幣政策並沒有一定要同步的理由。因為中美兩國都是很大的經濟體，經濟的主要驅動力均來自國內需求。

從新興市場的角度來講，有些新興市場國家特別是開放經濟體會有一些制約，比如有的國家欠了很多外債，在美國聯準會升息的大背景下可能面臨較高的資本流出風險，熱錢可能從外債渠道對資本帳戶造成壓力。但中國仍保持著一定的資本帳戶管制，且債務結構以內債為主而非外債，所以在這方面也不存在很強制約。

他表示，人民幣現在不是太弱而是太強。中國金融狀況指數在近段時間的收緊很大程度上是人民幣升值造成的。從對經濟支持的角度來講，作為決策者，如果想要穩增長，其實是需要人民幣弱一些以支持出口和經濟增長。所以如果美國開始升息或快速縮表，美元可能會升值，其他貨幣相對美元將會貶值，只要速度不是太快，對於中國來說其實是一件好事。

閃輝認為，中國央行強調貨幣政策「以我為主」，而國內的問題是需求不足。在這樣的背景下，中國的貨幣政策應該更加放鬆。即使美國聯準會升息比預期還要快，只要市場不產生劇烈波動，中美兩國依然能較為獨立地按照本國情況進行操作。

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