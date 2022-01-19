華為正式進軍私募 投資半導體加速布局國產化

華為旗下「哈勃科技創業投資有限公司」於14日完成私募基金管理人備案登記。路透

根據中國基金報報導，華為 旗下「哈勃科技創業投資 有限公司」14日完成私募基金管理人備案登記，意味哈勃投資未來可成立私募基金產品，面向個人和機構合格投資者募集資金，進行股權創業投資。

事實上，哈勃投資這幾年積極出手，投資版圖十分龐大，重點投資半導體晶片 領域的初創型企業，涉及晶片設計、EDA、封裝、測試、材料和設備等各環節。

據PitchBook數據指出，截至2021年底，哈勃共投資56家公司。2021年哈勃投資數量達27家，其中不少公司還拿到千萬美元規模的資金。去年，華為投資許多涉及車用半導體的公司，且在當年8月，華為還斥資4,600萬美元，投資光阻劑公司徐州博康。

華爾街日報早前曾引述分析人士說法指出，華為憑藉哈勃投資，能培養、鞏固未來潛在供應商，同時在中國積極發展晶片展業的當下，華為的投資也可望獲得豐富的財務報酬。此外，研究機構Omdia半導體研究負責人何暉指出，半導體行業供應鏈非常長，華為透過廣泛投資，就可以在供應商那邊獲得優先供應。

此外，也有中國媒體分析指出，在當前中國半導體國產化浪潮趨勢的推動下，華為顯然也在加速布局。而其背後承載的，是促進半導體產業國產化，推動發展國產晶供應鏈的使命。

據天眼查資料顯示，哈勃投資成立於2019年4月23日，最新註冊資本達人民幣30億元。股東信息顯示，該公司由華為投資控股有限公司全資持股。對外投資信息顯示，該公司持股企業有上海鯤游光電科技有限公司、雲南鑫耀半導體材料有限公司、深思考人工智能機器人科技（北京）有限公司等，投資版圖涉及微電子、半導體、人工智能等。