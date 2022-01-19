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太誇張…網上直播婦科手術 山東醫生被捕

記者賴錦宏／綜合報導
山東省日照市一名醫生疑似在網上直播婦科手術片段，已被警方逮捕。（取自央視網）
山東省日照市一名醫生疑似在網上直播婦科手術片段，已被警方逮捕。（取自央視網）

山東省日照市一名醫生疑似在網上直播婦科手術片段，已被警方逮捕。據環球網報導，網友昨晚爆料稱，本月15日下午偶然在直播網站平台B站（bilbili網）進入一個直播間，從直播間對話內容得知，是一名男性麻醉師在一名女患者做婦科手術時進行的直播。

報導稱，該網友還說，女患者在直播過程中曾詢問一名在場女醫生，現場的男性人員是否是為其做手術的醫生，女醫生則稱此人是麻醉師。

網友還說，因不知情，女患者在手術期間一直被該名男麻醉師偷拍隱私部位並直播，「期間，男麻醉師的同事也沒有阻止該行為。」

日照市公安局東港分局18日晚發布情況通報，稱昨天接到群眾舉報一醫生疑似在網上直播婦科手術片段，即對涉事醫院相關人員進行調查，於18時許將涉事醫生厲某抓獲。目前已立案，案件正在進一步偵查。

另據澎湃新聞報導，涉事醫院日照市中心醫院黨院辦公室一名工作人員表示，涉事醫生厲某是該院一名麻醉醫師。醫院已關注此次事件，目前公安部門介入調查，正等待公安調查結果。

日照市中心醫院宣傳科一名工作人員稱，「等警方出了結果後，我們也絕不姑息，嚴肅處理。」

B站昨天回應稱，經內部核查，所反饋的直播間於1月15日直播過程中被多次警告及切斷，隨後被永久封禁，他們已向公安機關舉報，並將積極配合警方開展調查取證。

根據中國《醫師法》第56條規定，違反本法規定，醫師在執業活動中有洩露患者隱私或者個人信息的行為，由縣級以上人民政府衛生健康主管部門責令改正，給予警告，沒收違法所得，並處人民幣1萬元以上3萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令暫停6個月以上1年以下執業活動直至吊銷醫師執業證書。

公安 隱私

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