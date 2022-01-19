我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人合租共用地址 申請免費檢測盒失敗 民代關切

歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

胡潤中國500大企業 騰訊市值縮1兆人民幣仍蟬聯榜首

記者賴錦宏／綜合報導
騰訊價值縮1兆人民幣仍蟬聯胡潤中國500強榜首。路透
騰訊價值縮1兆人民幣仍蟬聯胡潤中國500強榜首。路透

胡潤研究院發布《2021胡潤中國500強》，上榜門檻提高至320億（人民幣，下同），創歷史新高。榜首的騰訊市值雖縮水1兆，仍以3.9兆蟬聯中國價值最高的非國有企業；阿里巴巴價值更大減48%至2.48兆，排名下降一位至第三，取代其排第二是新上榜的台積電，價值達3.69兆。

據香港信報財經網報導，胡潤數據顯示，寧德時代首次打入十大，價值增長1.51倍至1.49兆，排名上升6位至第五，拼多多和美的集團則跌出前十大，分別降至第12名和第16名。前十名總價值占全榜單29%，總市值達19兆元與去年前十名的總價值基本持平。

按行業分布，能源行業快速上升，成為500強企業數量第二多的行業，化工也從第六升至第三名，醫療健康仍然是500強企業最多的行業。從總價值佔比來看，傳媒和娛樂、零售、醫療健康和半導體行業的總價值佔全榜單的比例最高。

數據還顯示，180家上一年榜單上的企業今年落榜，包括好未來、恒大等。從價值下降的數額來看，過去一年下降最多的是阿里巴巴、騰訊和平安保險。從價值上漲的數額來看，過去一年增長最多的是字節跳動、寧德時代和美團。

台積電 保險 恒大

上一則

中國研究：新冠病毒在國際郵件的存活時間超出預期

延伸閱讀

史上最嚴限玩令…騰訊網遊寒假最多玩14小時

史上最嚴限玩令…騰訊網遊寒假最多玩14小時
再罰反壟斷 騰訊涉9案被罰450萬元、阿里100萬元

再罰反壟斷 騰訊涉9案被罰450萬元、阿里100萬元
周董不夠看…藝人富豪排行榜 「唐僧」擁500億身價稱冠

周董不夠看…藝人富豪排行榜 「唐僧」擁500億身價稱冠
字節跳動創始人張一鳴 躍居中國青年企業家首富

字節跳動創始人張一鳴 躍居中國青年企業家首富

熱門新聞

一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05

超人氣

更多 >
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
牢飯太好吃 吳亦凡暴肥驚現雙下巴？

牢飯太好吃 吳亦凡暴肥驚現雙下巴？
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名