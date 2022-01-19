胡潤中國500大企業 騰訊市值縮1兆人民幣仍蟬聯榜首

騰訊價值縮1兆人民幣仍蟬聯胡潤中國500強榜首。路透

胡潤研究院發布《2021胡潤中國500強》，上榜門檻提高至320億（人民幣，下同），創歷史新高。榜首的騰訊市值雖縮水1兆，仍以3.9兆蟬聯中國價值最高的非國有企業；阿里巴巴價值更大減48%至2.48兆，排名下降一位至第三，取代其排第二是新上榜的台積電 ，價值達3.69兆。

據香港信報財經網報導，胡潤數據顯示，寧德時代首次打入十大，價值增長1.51倍至1.49兆，排名上升6位至第五，拼多多和美的集團則跌出前十大，分別降至第12名和第16名。前十名總價值占全榜單29%，總市值達19兆元與去年前十名的總價值基本持平。

按行業分布，能源行業快速上升，成為500強企業數量第二多的行業，化工也從第六升至第三名，醫療健康仍然是500強企業最多的行業。從總價值佔比來看，傳媒和娛樂、零售、醫療健康和半導體行業的總價值佔全榜單的比例最高。

數據還顯示，180家上一年榜單上的企業今年落榜，包括好未來、恒大 等。從價值下降的數額來看，過去一年下降最多的是阿里巴巴、騰訊和平安保險 。從價值上漲的數額來看，過去一年增長最多的是字節跳動、寧德時代和美團。