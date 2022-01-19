中國研究：新冠病毒在國際郵件的存活時間超出預期

中國一直採取「人物同防」的疫情防控策略。圖為內蒙古呼和浩特一處快遞物流園內，工作人員正在對快遞包裹進行消毒。中新社

北京 和廣東深圳、珠海17日分別舉行的疫情 防控記者會均通報，當地發現的本土確診病例都不排除是經境外物品而感染病毒的可能。北京市海淀區疾控中心主任江初更指出，在檢測 過程中發現，新冠病毒在國際郵件上的病毒量和存活時間都超出預期。

據新華社報導，北京市疾控中心副主任龐星火17日在記者會上表示，北京此前發現的1例本土確診病例，發病前14天內無外省市旅居史，經流行病學調查及大數據比對，未發現其與入境人員、京外風險地區來京人員、病例和密切接觸者等有足跡重合。

報導稱，該病例自述近期曾收發過國際郵件。經採樣和核酸檢測，疾控人員發現郵件的部分包裝外表面、內表面及文件內紙張標本顯示新冠病毒陽性。對病例標本的基因序列分析顯示，病毒與北京既往病例及近期中國報告的毒株均存在差異，不屬同一傳播鏈，但與去年12月北美和新加坡等地分離的部分毒株相似度較高。

龐星火表示，結合病例流行病學史、可疑物品樣本檢測結果及病例標本的基因測序結果，不排除其經境外物品而感染病毒的可能。

深圳當天也通報，深圳一起本土病例的病毒基因組與以往境外輸入病例也不同源，與全球數據庫中北美地區上傳較多序列的基因組100%同源。

深圳市衛健委二級巡視員林漢城表示，該病例從事境外冷凍試劑收發貨工作，曾接觸和分拆來自北美的快遞，未做個人防護，不排除由境外輸入新冠病毒汙染物品引起的可能。

此外，珠海通報，根據目前現場流行病學調查和實驗室檢測，專家研判當地本次疫情不排除由暴露在汙染入境物品導致，進一步的疫調還在加緊進行中。

據北京日報報導，針對北京15日報告新增的本土確診病例曾收發過新冠病毒陽性國際郵件，海淀區疾控中心主任江初表示，過去也曾在郵件包裹上檢測到新冠病毒，但含量都非常低。病毒在外界環境一般存活2到3天後活性就會大大降低，而本次來自加拿大多倫多的郵件，在檢測過程中體現出的病毒量和存活時間都超出預期。

江初說，「整個郵寄過程長達8天，還有可能造成物傳人感染。這讓我們對新冠病毒有了新的認識，再次給我們敲響了防範新冠病毒的警鐘。」

有鑒於此，中國國家郵政局安全監督管理司已通告，要求各企業要切實做好國際郵件快件處理場所的消毒、通風等工作，對進口國際郵件快件，要在進入生產處理環節後，第一時間逐件進行外包裝各面全覆蓋消毒。

新華社指出，根據各種公開報導可以發現，基本上是市場、物流等第一接觸點的人員感染。其中一個重要原因是「物傳人」的限定條件較多，並非新冠病毒主要傳播方式。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友早前曾表示，「物傳人」要造成感染需滿足三個條件：一是物品汙染較重；二是病毒在物體表面存活時間較長，一般來說溫度越低，病毒存活時間越長；三是接觸汙染物品時未採取適當防護措施。

吳尊友認為，相比受到人感染，受到物感染的病毒量不同，病例容易出現無症狀感染或輕症感染，往往因發現不夠及時，可能引發新的疫情。

中國疾控中心消毒學首席專家張流波因此建議，民眾在收取快遞時最好選擇「無接觸」方式，或儘量佩戴好口罩和手套。拆除外包裝後，應及時摘下手套並清潔雙手，做好個人手部的清潔衛生。