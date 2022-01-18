香港首現倉鼠染新冠病毒 禁止進口

香港首現倉鼠天然染新冠，將人道處理約2000隻小動物。（香港中通社）

在香港 銅鑼灣寵物店售貨員新冠病毒確診後，驗出銅鑼灣寵物店11個倉鼠樣本呈陽性，香港政府即時停止倉鼠和所有細小哺乳類動物進口，全香港寵物店被令停業。

香港銅鑼灣寵物店一名女店員確診帶有Delta變種病毒 ，一名曾到訪寵物店的顧客亦確診。67歲女患者在1月8日與女兒到寵物店買倉鼠，由確診的女店員負責招待，二人有交談，在店鋪逗留10至15分鐘，女顧客在12日開始頭痛及咳嗽，前日檢測 陽性，CT值13，同行女兒沒有病徵，但其丈夫初步確診。

港府食物及衞生局長陳肇始說，有寵物店店員確診後，漁護署為患者工作的銅鑼灣分店内的寵物做檢測，有倉鼠樣本對病毒初步呈陽性，雖然國際未有證據指新冠病毒會由寵物傳染人類，但審慎起見，香港政府會對不能排除的傳播途徑採取防範措施。

全香港寵物店宣布要暫停營業，港府漁護署署長梁肇輝說，17日派員到銅鑼灣Little Boss寵物店，共抽取125個樣本，包括78隻倉鼠、龍猫及兔仔，其中11隻倉鼠呈初步陽性反應，其他動物都是陰性。

該署又到大埔太平工業中心的倉庫抽取511個樣本，包括天竺鼠，化驗仍在進行，但有環境樣本對新冠病毒呈陽性反應。署方已檢走兩個地點的動物作進一步測試，基於公共安全及健康風險，再將動物人道毀滅。

港府漁護署宣布因應事件將採取一系列措施，包括要求全港寵物店暫停營業，署方會派員檢走倉鼠測試，至於其他細小動物亦會做測試，直至結果呈陰性及滿意，寵物店才能復業，店舖亦要徹底消毒。

梁肇輝估計，除銅鑼灣Little Boss及大埔的倉庫，全港約有34間寵物店可售賣倉鼠，涉及一千隻倉鼠，而Little Boss約有一千多隻細小動物，粗略估計共要處理約二千隻。署方會即時停止所有細小哺乳類動物進口，並會檢討進口檢疫要求，詳細考慮要求外國出口前先為動物做病毒測試，抵港後再做測試。

港府漁護署徵詢專家意見認為，去年12月22日及今年1月7日進口的兩批倉鼠風險較高，強烈建議市民在去年12月22日或之後購買倉鼠，要交由漁護處人道處理，並設立熱線電話供市民查詢接收安排。