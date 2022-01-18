我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

斯洛維尼亞總理：與台洽談互設代表處

全美首例 德桑提斯提議成立特警機構 監控佛州選舉

香港首現倉鼠染新冠病毒 禁止進口

香港特派員李春/香港報導
香港首現倉鼠天然染新冠，將人道處理約2000隻小動物。（香港中通社）
香港首現倉鼠天然染新冠，將人道處理約2000隻小動物。（香港中通社）

香港銅鑼灣寵物店售貨員新冠病毒確診後，驗出銅鑼灣寵物店11個倉鼠樣本呈陽性，香港政府即時停止倉鼠和所有細小哺乳類動物進口，全香港寵物店被令停業。

香港銅鑼灣寵物店一名女店員確診帶有Delta變種病毒，一名曾到訪寵物店的顧客亦確診。67歲女患者在1月8日與女兒到寵物店買倉鼠，由確診的女店員負責招待，二人有交談，在店鋪逗留10至15分鐘，女顧客在12日開始頭痛及咳嗽，前日檢測陽性，CT值13，同行女兒沒有病徵，但其丈夫初步確診。

港府食物及衞生局長陳肇始說，有寵物店店員確診後，漁護署為患者工作的銅鑼灣分店内的寵物做檢測，有倉鼠樣本對病毒初步呈陽性，雖然國際未有證據指新冠病毒會由寵物傳染人類，但審慎起見，香港政府會對不能排除的傳播途徑採取防範措施。

全香港寵物店宣布要暫停營業，港府漁護署署長梁肇輝說，17日派員到銅鑼灣Little Boss寵物店，共抽取125個樣本，包括78隻倉鼠、龍猫及兔仔，其中11隻倉鼠呈初步陽性反應，其他動物都是陰性。

該署又到大埔太平工業中心的倉庫抽取511個樣本，包括天竺鼠，化驗仍在進行，但有環境樣本對新冠病毒呈陽性反應。署方已檢走兩個地點的動物作進一步測試，基於公共安全及健康風險，再將動物人道毀滅。

港府漁護署宣布因應事件將採取一系列措施，包括要求全港寵物店暫停營業，署方會派員檢走倉鼠測試，至於其他細小動物亦會做測試，直至結果呈陰性及滿意，寵物店才能復業，店舖亦要徹底消毒。

梁肇輝估計，除銅鑼灣Little Boss及大埔的倉庫，全港約有34間寵物店可售賣倉鼠，涉及一千隻倉鼠，而Little Boss約有一千多隻細小動物，粗略估計共要處理約二千隻。署方會即時停止所有細小哺乳類動物進口，並會檢討進口檢疫要求，詳細考慮要求外國出口前先為動物做病毒測試，抵港後再做測試。

港府漁護署徵詢專家意見認為，去年12月22日及今年1月7日進口的兩批倉鼠風險較高，強烈建議市民在去年12月22日或之後購買倉鼠，要交由漁護處人道處理，並設立熱線電話供市民查詢接收安排。

香港 檢測 變種病毒

上一則

習近平：反腐仍任重道遠 堅持抓住「關鍵少數」

下一則

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

延伸閱讀

港5間大學推國安教育 中大：沒過難畢業

港5間大學推國安教育 中大：沒過難畢業
去年訪港旅客跌97% 港府5.7億紓困旅遊業

去年訪港旅客跌97% 港府5.7億紓困旅遊業
薑撞奶的滋味

薑撞奶的滋味
本次主題：港式美食

本次主題：港式美食

熱門新聞

一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05

超人氣

更多 >
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
美航空業齊聲警告：5G將導致航班大亂 引爆災難性危機

美航空業齊聲警告：5G將導致航班大亂 引爆災難性危機
「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案
紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙

紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙