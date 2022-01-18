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習近平：反腐仍任重道遠 堅持抓住「關鍵少數」

中央社台北18日電
中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社

中共總書記習近平今天在會議上說，堅持全面從嚴治黨並向縱深推進，堅持以零容忍態度懲治腐敗，堅持抓住「關鍵少數」以上率下。他並稱，清理系統性腐敗、化解風險隱患還任重道遠。

新華社報導，中國共產黨第19屆中央紀律檢查委員會第6次全體會議18日在北京開幕，中共政治局常委、中紀委書記趙樂際主持會議，習近平發表重要講話，其餘政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、韓正皆出席會議。

習近平在談到自己任內反腐的成就時說，今年是中共18大以來第10個年頭，黨中央以前所未有的勇氣和定力推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，「剎住了一些多年未剎住的歪風邪氣，解決了許多長期沒有解決的頑瘴痼疾，清除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患，管黨治黨寬鬆軟狀況得到根本扭轉，探索出依靠黨的自我革命跳出歷史週期率的成功路徑」。

他還提出，必須堅持以黨的政治建設為統領、堅持把思想建設作為黨的基礎性建設、堅決落實中央八項規定精神、堅持以雷霆之勢反腐懲惡、堅持增強黨組織政治功能和組織力與凝聚力，以及堅持構建「自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高」的制度規範體系。

習近平說，必須清醒認識到，腐敗和反腐敗較量還在激烈進行，並呈現出一些新的階段性特徵；清理系統性腐敗、化解風險隱患還任重道遠。他要求，領導幹部要增強政治敏銳性和政治鑒別力，領導幹部特別是高級幹部一定要重視家教家風，以身作則管好配偶、子女。

習近平說，各級黨委（黨組）要履行黨內監督的主體責任，突出加強對「關鍵少數」特別是「一把手」和領導班子的監督。紀檢監察機關要發揮監督專責機關作用，協助黨委全面從嚴治黨。

他還稱，紀檢監察隊伍要「不斷提高自身免疫力，主動接受黨內和社會各方面的監督，始終做黨和人民的忠誠衛士」。

這場會議的參加者包括：中紀委委員，黨中央和國家機關各部門、各人民團體主要負責人，軍隊有關單位、中央軍委機關各部門主要負責人。會議以電視電話會議形式舉行，各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團以及軍隊有關單位設分會場。

習近平 中共 北京

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