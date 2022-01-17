影／姚明回應與彭帥「愉快交談」 還邀坎特到中國看看

中媒曝光彭帥上月出席在上海舉行的「FIS越野滑雪中國城市巡迴賽」，與姚明對話的影片。取自推特帳號Qingqing_Chen

適逢北京冬奧 會鄰近，做為「冰雪運動推廣大使」的前NBA 球星姚明，17日在出席媒體茶會時證實，上個月他和中國網球明星彭帥 會面，並進行了「愉快的交談」，更就NBA球員坎特（Enes Kanter）的反華言論回應稱，「我希望可以邀請他來中國看看。」

A friend sent me this video showing Chinese tennis star player Peng Shuai talked with Yao Ming, one of the most beloved players in @NBA history, this morning at an event “FIS Cross-Country Skiing China City Tour’ in Shanghai. pic.twitter.com/Ebduv5rean — Qingqing_Chen (@qingqingparis) December 19, 2021

綜合環球時報等中媒報導，姚明17日以中國全國政協委員、中國籃球協會主席、冰雪運動推廣大使身分，出席由中國公共外交協會舉辦的推廣北京冬奧媒體茶會。

他指出，相信北京冬奧會可在東京奧運會的防疫經驗上做進一步優化和完善，並在防疫標準上做得更好。

對於上月媒體報導他與彭帥共同出席活動，姚明說，他和其他人上個月與彭帥會面時，進行了愉快的交談。

至於NBA波士頓塞爾蒂克中鋒坎特（Enes Kanter）多次發表抵制北京冬奧、關注新疆等地人權議題的言論，姚明回應稱，每個人了解事物的渠道是不同的，因此會有一些不一樣的觀點，針對特定球員的言論，他不便評價。

但姚明補充，「如果有機會的話，我希望可以邀請他來中國看看」，認為此舉「會讓他（坎特）對中國有更加全面的認識。」

談到美國北美國家冰球聯盟（NHL）的運動員將缺席冬奧會，以及中美關係的影響，姚明強調，冬奧會仍會非常精彩。他形容，冬奧會是一場體育和文化的盛會，他希望就像一場廟會一樣，哪怕是平時有爭吵的鄰居，在參加廟會的時候都會享受節日的氛圍。