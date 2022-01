影／姚明回應與彭帥「愉快交談」 還邀坎特到中國看看

適逢北京冬奧 會鄰近,做為「冰雪運動推廣大使」的前NBA 球星姚明,17日在出席媒體茶會時證實,上個月他和中國網球明星彭帥 會面,並進行了「愉快的交談」,更就NBA球員坎特(Enes Kanter)的反華言論回應稱,「我希望可以邀請他來中國看看。」

A friend sent me this video showing Chinese tennis star player Peng Shuai talked with Yao Ming, one of the most beloved players in @NBA history, this morning at an event “FIS Cross-Country Skiing China City Tour’ in Shanghai. pic.twitter.com/Ebduv5rean