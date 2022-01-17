中國專家：估計天津疫情再過幾天能達「社會面清零」

中國防疫專家、中國工程院院士張伯禮表示，天津現在的目標是爭取短時間內社會面清零。（圖／取自央視新聞）

距離春節到來正在倒數計時，中國天津嚴峻的疫情 在春節前能不能解脫？對此，中國防疫 專家、中國工程院院士張伯禮表示，現在目標是爭取短時間內「社會面清零」。他認為，這場仗打下來，進展比預想的要好、要快，效果也好，估計再過幾天就能達到「社會面清零」，也有可能就達成不再有新發病人。

張伯禮指出，天津疫情的溯源還在進行中，沒有出過境，也沒有和外國人或海外歸來的人有接觸，因此，感染源零號病人現在找不到，現在來看，人傳還是物傳，還定不下來。

他並指出，如果找不到最初的感染源，當零號病人已經痊癒，檢測 不出病毒，傳染途徑、方式及傳染量都不清楚，隱患就很大。尤其Omicron的隱匿性很強，傳播力也很強，若發現不了，就意味著有很多的機會可能還在傳播。

張伯禮強調，無症狀感染者也要及時收治住院，他表示，沒有症狀的也要收治，這也是中國的一個特點。國外無症狀者在家自行隔離，因此，他們隔而不離，「往往一個人得了傳給一家子，一個家子傳給一個樓裡面，再傳到小區。」中國一定要隔離，密接、次密接都要隔離，無症狀的也要住院。

他說，中國無症狀感染者也吃預防性的中藥，稱之為先證而治，截斷病勢的發展，積極地進行干預。原因在於今天沒有，可能過幾天就有了。國外的一些報告，即使症狀很輕或沒有症狀，但之後後遺症也會出現。

張伯禮認為，從目前天津整個發展情況來看，現在的目標是爭取短時間內「社會面清零」，封控區、管控區外不再發現新的病人，不再發現新的感染者，這是第一步；第二步是封控區、管控區中不再出現新病例，隔離點裡也不再出現新的，基本上疫情就堵住了，之後就是治療的問題。

他說，這場仗打下來，進展比預想的要好、要快，效果也好，照這樣下來，估計再過幾天就能達到「社會面清零」，也有可能達到不再有新發病人。