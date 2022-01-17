我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

紐約近4000遊民露宿街頭 逾1600人「伴有嚴重精神疾病」

習近平出席WEF論壇 提出世界各國應做好這4點

記者林汪靜／即時報導
中國國家主席習近平17日強調，世界各國要攜手合作，聚力戰勝疫情；化解各類風險，促進世界經濟穩定復甦；跨越發展鴻溝，以及摒棄冷戰思維。（圖／取自新華社）
中國國家主席習近平17日強調，世界各國要攜手合作，聚力戰勝疫情；化解各類風險，促進世界經濟穩定復甦；跨越發展鴻溝，以及摒棄冷戰思維。（圖／取自新華社）

中國國家主席習近平17日表示，時代之變和世紀疫情相互疊加，世界進入新的動盪變革期，不過，人類正是在戰勝一次次考驗中成長、在克服一場場危機中發展。他強調，世界各國要做好這4點，包括攜手合作，聚力戰勝疫情；化解各類風險，促進世界經濟穩定復甦；跨越發展鴻溝，重振全球發展事業，以及摒棄冷戰思維，實現和平共處、互利共贏。

習近平17日出席2022年世界經濟論壇（WEF論壇）視訊會議並發表演講指出，當今世界正在經歷百年未有之大變局，這場變局不限於一時一事、一國一域，而是深刻而宏闊的時代之變，時代之變和世紀疫情相互疊加，世界進入新的動盪變革期。

但他強調，世界總是在矛盾運動中發展的，沒有矛盾就沒有世界。縱觀歷史，人類正是在戰勝一次次考驗中成長、在克服一場場危機中發展。

習近平表示，第一，（世界各國）要攜手合作，聚力戰勝疫情。在全球性危機的驚濤駭浪裡，各國不是乘坐在190多條小船上，而是乘坐在一條命運與共的大船上。小船經不起風浪，巨艦才能頂住驚濤駭浪。堅定信心、同舟共濟，是戰勝疫情的唯一正確道路，任何相互掣肘，任何無端「甩鍋」，都會貽誤戰機、干擾大局。

第二，化解各類風險，促進世界經濟穩定復甦。習近平指出，世界經濟正在走出低谷，但也面臨諸多制約因素，要探索常態化疫情防控條件下的經濟增長新動能、社會生活新模式、人員往來新路徑，推進跨境貿易便利化，保障產業鏈供應鏈安全暢通，推動世界經濟復甦進程走穩走實。

他強調，世界各國要堅持真正的多邊主義，堅持拆牆而不築牆、開放而不隔絕、融合而不脫鉤，推動構建開放型世界經濟，推動經濟全球化朝著更開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

第三，跨越發展鴻溝，重振全球發展事業。習近平表示，不論遇到什麼困難，都要堅持以人民為中心的發展思想，把促進發展、保障民生置於全球宏觀政策的突出位置，落實聯合國「2030年可持續發展議程」，促進現有發展合作機制協同增效，促進全球均衡發展。

第四，摒棄冷戰思維，實現和平共處、互利共贏。他指出，當今世界不太平，煽動仇恨、偏見的言論不絕於耳，由此產生的種種圍堵、打壓甚至對抗對世界和平安全有百害而無一利。而搞保護主義、單邊主義，誰也保護不了，最終只會損人害己。搞霸權霸凌，更是逆歷史潮流而動。國家之間難免存在矛盾和分歧，但搞你輸我贏的零和博弈是無濟於事的，和平發展、合作共贏才是人間正道，不同國家、不同文明要在彼此尊重中共同發展、在求同存異中合作共贏。

他強調，（世界各國）要順應歷史大勢，致力於穩定國際秩序，弘揚全人類共同價值，推動構建人類命運共同體；要堅持對話而不對抗、包容而不排他，反對一切形式的單邊主義、保護主義，反對一切形式的霸權主義和強權政治。

疫情 習近平 供應鏈

上一則

涉受賄 貴州省政協前主席王富玉一審被判死緩

延伸閱讀

保烏紗帽？被官媒點名後濟南速拆違建別墅 2天夷平10餘棟

保烏紗帽？被官媒點名後濟南速拆違建別墅 2天夷平10餘棟
中國數位經濟要「強優大」 習近平促加強核心技術

中國數位經濟要「強優大」 習近平促加強核心技術
習近平指示政法工作： 讓人民感到公平正義

習近平指示政法工作： 讓人民感到公平正義
「現在這位」諷習近平？ 百度取消聯想功能

「現在這位」諷習近平？ 百度取消聯想功能

熱門新聞

前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05
北京冬奧進入倒計時，當局卻在15日測出1例Omicron確診。(美聯社)

北京冬奧進入倒數 北京出現Omicron變異株

2022-01-15 09:15
浙江麗水一老人在街頭擺攤賣車厘子，每斤只要5元，引來路人圍觀。（取材自齊魯晚報）

女兒送的車厘子捨不得吃 老母5元1斤甩賣 網友吵翻了

2022-01-15 11:05

超人氣

更多 >
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
從「香港藥師丸」變「性感蜜桃」李麗珍吐露裸戲秘密

從「香港藥師丸」變「性感蜜桃」李麗珍吐露裸戲秘密
不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣
CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周