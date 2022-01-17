習近平出席WEF論壇 提出世界各國應做好這4點

中國國家主席習近平17日強調，世界各國要攜手合作，聚力戰勝疫情；化解各類風險，促進世界經濟穩定復甦；跨越發展鴻溝，以及摒棄冷戰思維。（圖／取自新華社）

中國國家主席習近平 17日表示，時代之變和世紀疫情 相互疊加，世界進入新的動盪變革期，不過，人類正是在戰勝一次次考驗中成長、在克服一場場危機中發展。他強調，世界各國要做好這4點，包括攜手合作，聚力戰勝疫情；化解各類風險，促進世界經濟穩定復甦；跨越發展鴻溝，重振全球發展事業，以及摒棄冷戰思維，實現和平共處、互利共贏。

習近平17日出席2022年世界經濟論壇（WEF論壇）視訊會議並發表演講指出，當今世界正在經歷百年未有之大變局，這場變局不限於一時一事、一國一域，而是深刻而宏闊的時代之變，時代之變和世紀疫情相互疊加，世界進入新的動盪變革期。

但他強調，世界總是在矛盾運動中發展的，沒有矛盾就沒有世界。縱觀歷史，人類正是在戰勝一次次考驗中成長、在克服一場場危機中發展。

習近平表示，第一，（世界各國）要攜手合作，聚力戰勝疫情。在全球性危機的驚濤駭浪裡，各國不是乘坐在190多條小船上，而是乘坐在一條命運與共的大船上。小船經不起風浪，巨艦才能頂住驚濤駭浪。堅定信心、同舟共濟，是戰勝疫情的唯一正確道路，任何相互掣肘，任何無端「甩鍋」，都會貽誤戰機、干擾大局。

第二，化解各類風險，促進世界經濟穩定復甦。習近平指出，世界經濟正在走出低谷，但也面臨諸多制約因素，要探索常態化疫情防控條件下的經濟增長新動能、社會生活新模式、人員往來新路徑，推進跨境貿易便利化，保障產業鏈供應鏈 安全暢通，推動世界經濟復甦進程走穩走實。

他強調，世界各國要堅持真正的多邊主義，堅持拆牆而不築牆、開放而不隔絕、融合而不脫鉤，推動構建開放型世界經濟，推動經濟全球化朝著更開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

第三，跨越發展鴻溝，重振全球發展事業。習近平表示，不論遇到什麼困難，都要堅持以人民為中心的發展思想，把促進發展、保障民生置於全球宏觀政策的突出位置，落實聯合國「2030年可持續發展議程」，促進現有發展合作機制協同增效，促進全球均衡發展。

第四，摒棄冷戰思維，實現和平共處、互利共贏。他指出，當今世界不太平，煽動仇恨、偏見的言論不絕於耳，由此產生的種種圍堵、打壓甚至對抗對世界和平安全有百害而無一利。而搞保護主義、單邊主義，誰也保護不了，最終只會損人害己。搞霸權霸凌，更是逆歷史潮流而動。國家之間難免存在矛盾和分歧，但搞你輸我贏的零和博弈是無濟於事的，和平發展、合作共贏才是人間正道，不同國家、不同文明要在彼此尊重中共同發展、在求同存異中合作共贏。

他強調，（世界各國）要順應歷史大勢，致力於穩定國際秩序，弘揚全人類共同價值，推動構建人類命運共同體；要堅持對話而不對抗、包容而不排他，反對一切形式的單邊主義、保護主義，反對一切形式的霸權主義和強權政治。