我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

紐約近4000遊民露宿街頭 逾1600人「伴有嚴重精神疾病」

涉受賄 貴州省政協前主席王富玉一審被判死緩

記者賴錦宏／綜合報導
貴州省原政協主席王富玉一審被判死刑，緩期兩年執行。（香港文匯網）
貴州省原政協主席王富玉一審被判死刑，緩期兩年執行。（香港文匯網）

據天津一中院消息，2022年1月17日，天津市第一中級人民法院公開宣判貴州省政協前主席王富玉受賄、利用影響力受賄一案，對王富玉以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。王富玉當庭表示服從法院判決，不上訴。

據新華社，經審理查明：1995年至2021年，王富玉利用擔任中共海南省瓊山市委書記、市長，中共海南省委常委、三亞市委書記，中共海南省委副書記、海口市委書記，中共貴州省委副書記，貴州省政協副主席、主席，貴州省正部級領導幹部等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在企業經營、規劃審批、職務調整、案件處理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣4.34億餘元（下同，約6838萬美元）。

其中價值人民幣480萬餘元房產尚未實際取得，屬於犯罪未遂。2019年至2020年，王富玉離職後還利用影響力收受他人給予的財物，共計折合人民幣1735萬餘元。

天津市第一中級人民法院認為，被告人王富玉的行為構成受賄罪、利用影響力受賄罪。王富玉受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。

天津中院認為，鑒於王富玉自動投案，如實供述辦案機關已掌握的部分受賄犯罪事實，主動交代辦案機關尚未掌握的利用影響力受賄和絕大部分受賄犯罪事實，屬於自首，部分受賄犯罪是未遂，且其能夠認罪悔罪、積極退贓，違法所得及收益全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其所犯受賄罪判處死刑，可不立即執行，對其所犯利用影響力受賄罪予以從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

中共

上一則

浙江漁船一網捕4000斤野生大黃魚 喜賣近千萬

下一則

習近平出席WEF論壇 提出世界各國應做好這4點

延伸閱讀

疫情爆發 天津市「兩會」延期舉行

疫情爆發 天津市「兩會」延期舉行
生命權糾紛案 江歌母勝訴捐賠款 審判長：江歌無私助人

生命權糾紛案 江歌母勝訴捐賠款 審判長：江歌無私助人
深圳市委書記王偉中 出任廣東副省長並代理省長

深圳市委書記王偉中 出任廣東副省長並代理省長
中國2022兩會時間拍板 全國人大3月5日開幕

中國2022兩會時間拍板 全國人大3月5日開幕

熱門新聞

前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05
北京冬奧進入倒計時，當局卻在15日測出1例Omicron確診。(美聯社)

北京冬奧進入倒數 北京出現Omicron變異株

2022-01-15 09:15
浙江麗水一老人在街頭擺攤賣車厘子，每斤只要5元，引來路人圍觀。（取材自齊魯晚報）

女兒送的車厘子捨不得吃 老母5元1斤甩賣 網友吵翻了

2022-01-15 11:05

超人氣

更多 >
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
從「香港藥師丸」變「性感蜜桃」李麗珍吐露裸戲秘密

從「香港藥師丸」變「性感蜜桃」李麗珍吐露裸戲秘密
不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣
CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周