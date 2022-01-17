我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

中國外交部證實 與北韓恢復鐵路貿易

記者賴錦宏／綜合報導
中朝友誼橋位於丹東至北韓新義州國境間，該橋是中國和北韓兩國國境共管橋。（取材自中國經濟網）
中朝友誼橋位於丹東至北韓新義州國境間，該橋是中國和北韓兩國國境共管橋。（取材自中國經濟網）

中國外交部發言人趙立堅今天表示，受疫情影響，中朝鐵路貨運暫停了一段時間。經過雙方友好協商，丹東至新義州鐵路口岸貨運已經重啟。雙方將在確保防疫安全的基礎上做好這項工作，助力中朝正常貿易往來。這是北韓(朝鮮)在2020年夏季為避免新冠病毒疫情流入而封鎖邊境後，首度開放。

趙立堅在17日外交部例行記者會上被問到，據報導，上周末有一輛火車駛抵中國丹東，中方是否可證實，這是否意味著中國和北韓邊境重新開放？

據路透報導，北韓火車16日駛入中國丹東，中國商人預計，通過鐵路進行的中朝貿易活動最快將在17日恢復。一名在丹東的貿易商說：「我在北韓的商業夥伴周五告訴我，陸地邊境貨運通道將在1月17日重新開放。」另名匿名中國貿易商則說，她可安排在丹東將貨物裝到一列定於今天開往北韓的火車。

報導稱，這名貿易商也在社交媒體上發布三張在丹東火車站拍攝到的貨運列車車廂照片，並說丹東與北韓之間的鐵路服務恢復後，她的首批貨物已裝到火車上。

韓聯社昨引述消息人士報導，北韓貨物列車昨早上9時10分許從新義州行駛越過中朝友誼橋抵達中國丹東。這是北韓時隔一年半運行赴陸貨物列車。

據報導，北韓2020年夏季為避免新冠病毒疫情流入而封鎖邊境。在疫情有所趨緩後，北韓和中國從去年起考慮重啟陸路貿易。南韓政府消息人士認為，北韓和中國貿易正式重啟具有重要意義，預計北韓今後將逐步開放邊境。

北韓 邊境 疫情

上一則

繼珠海、深圳後 廣東梅州也出現Omicron確診病例

延伸閱讀

北韓4周內射2枚飛彈 南韓軍方人士直指2大目的

北韓4周內射2枚飛彈 南韓軍方人士直指2大目的
包裹失竊案增 聯合太平洋促起訴 賈斯康不甩

包裹失竊案增 聯合太平洋促起訴 賈斯康不甩
北韓今晨又發射不明飛行物 兩周內4度試射

北韓今晨又發射不明飛行物 兩周內4度試射

傳疫情以來北韓首開邊境口岸 貨運列車駛入中國丹東

傳疫情以來北韓首開邊境口岸 貨運列車駛入中國丹東

熱門新聞

張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05
北京冬奧進入倒計時，當局卻在15日測出1例Omicron確診。(美聯社)

北京冬奧進入倒數 北京出現Omicron變異株

2022-01-15 09:15
浙江麗水一老人在街頭擺攤賣車厘子，每斤只要5元，引來路人圍觀。（取材自齊魯晚報）

女兒送的車厘子捨不得吃 老母5元1斤甩賣 網友吵翻了

2022-01-15 11:05

超人氣

更多 >
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣
2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）

2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）