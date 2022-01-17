Omicron哪來？北京疾控中心：不排除是北美寄來的郵件

北京公布Omicron病例溯源，患者近期曾收發國際郵件，經檢測為陽性。（取材自觀察者網）

北京 市疾控中心副主任龐星火17日在北京市疫情防控記者會上，通報海淀區新冠確診病例的溯源情況，病例自述近期曾收發過國際郵件，而該國際郵件經核酸檢測 為陽性，並檢測出Omicron 變異株特異性突變位點。

據北京日報，龐星火指出，該國際郵件於1月7日自加拿大發出，途經美國及香港到達北京，病例於1月11日收到郵件。病例自述，在此期間其僅接觸郵件包裝外表面和文件紙張首頁，未接觸包裝內表面和其他紙張。已採集該國際郵件環境標本22件，其中包裝外表面2件、內表面2件以及文件內紙張標本8件，經核酸檢測均為陽性，並檢測出Omicron變異株特異性突變位點。

截至目前，在運輸途中可能接觸人員共8人，除病例外其餘接觸人員核酸檢測結果均為陰性。此外，採集同一來源發往另一地點尚未拆封的國際郵件環境標本54件，檢出5件陽性，其中外包裝陽性1件和文件內紙張陽性4件。

龐星火指出，北京市疾控中心實驗室對病例標本進行全基因組測序，基因序列分析顯示，病毒屬於VOC/Omicron變異株（BA.1進化分支）。與北京既往病例及近期大陸國內外省（市）報告的Omicron變異株均存在差異，不屬於同一傳播鏈；與2021年12月北美和新加坡等地分離的部分毒株相似度較高。

結合病例流行病學史、可疑物品樣本檢測結果，以及病例標本的基因測序結果，不排除其經境外物品而感染病毒的可能。

龐星火並指，該病例發病前14天內均無外省市旅居史，工作期間偶爾會收發國際郵件。病例於1月13日出現嗓子癢症狀，1月14日出現乏力、發燒症狀，1月15日肺部CT未見新冠肺炎典型表現，綜合1月14日、15日、16日病例標本的核酸檢測CT值的變化，結合臨床表現和檢測結果，初步判斷病例處於感染的早期階段。

她表示，經流行病學調查及大數據比對，通過排查病例與各類風險人群接觸史，包括入境人員、京外風險地區來京人員、病例和密切接觸者等，未發現有軌跡重合。

此外，通過排查病例發病前14天的活動軌跡，共排查18個公共風險點位，根據風險點位進行感染來源、密切接觸者、高風險人群同步排查。目前已判定密切接觸者69人，均已落位管控，核酸檢測結果均為陰性。採集各類風險人員標本16547人。截至目前，與病例同住及同工作的人員標本均為陰性；其他各類風險人員標本均為陰性；外環境採樣共811件，除病例家庭和工作單位個人工位外環境陽性外，其餘風險點位外環境標本均為陰性。並對病例的冷鏈接觸史進行排查，相關冷鏈檢測結果均為陰性。