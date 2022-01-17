我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

Omicron哪來？北京疾控中心：不排除是北美寄來的郵件

記者羅印冲／綜合報導
北京公布Omicron病例溯源，患者近期曾收發國際郵件，經檢測為陽性。（取材自觀察者網）
北京公布Omicron病例溯源，患者近期曾收發國際郵件，經檢測為陽性。（取材自觀察者網）

北京市疾控中心副主任龐星火17日在北京市疫情防控記者會上，通報海淀區新冠確診病例的溯源情況，病例自述近期曾收發過國際郵件，而該國際郵件經核酸檢測為陽性，並檢測出Omicron變異株特異性突變位點。

據北京日報，龐星火指出，該國際郵件於1月7日自加拿大發出，途經美國及香港到達北京，病例於1月11日收到郵件。病例自述，在此期間其僅接觸郵件包裝外表面和文件紙張首頁，未接觸包裝內表面和其他紙張。已採集該國際郵件環境標本22件，其中包裝外表面2件、內表面2件以及文件內紙張標本8件，經核酸檢測均為陽性，並檢測出Omicron變異株特異性突變位點。

截至目前，在運輸途中可能接觸人員共8人，除病例外其餘接觸人員核酸檢測結果均為陰性。此外，採集同一來源發往另一地點尚未拆封的國際郵件環境標本54件，檢出5件陽性，其中外包裝陽性1件和文件內紙張陽性4件。

龐星火指出，北京市疾控中心實驗室對病例標本進行全基因組測序，基因序列分析顯示，病毒屬於VOC/Omicron變異株（BA.1進化分支）。與北京既往病例及近期大陸國內外省（市）報告的Omicron變異株均存在差異，不屬於同一傳播鏈；與2021年12月北美和新加坡等地分離的部分毒株相似度較高。

結合病例流行病學史、可疑物品樣本檢測結果，以及病例標本的基因測序結果，不排除其經境外物品而感染病毒的可能。

龐星火並指，該病例發病前14天內均無外省市旅居史，工作期間偶爾會收發國際郵件。病例於1月13日出現嗓子癢症狀，1月14日出現乏力、發燒症狀，1月15日肺部CT未見新冠肺炎典型表現，綜合1月14日、15日、16日病例標本的核酸檢測CT值的變化，結合臨床表現和檢測結果，初步判斷病例處於感染的早期階段。

她表示，經流行病學調查及大數據比對，通過排查病例與各類風險人群接觸史，包括入境人員、京外風險地區來京人員、病例和密切接觸者等，未發現有軌跡重合。

此外，通過排查病例發病前14天的活動軌跡，共排查18個公共風險點位，根據風險點位進行感染來源、密切接觸者、高風險人群同步排查。目前已判定密切接觸者69人，均已落位管控，核酸檢測結果均為陰性。採集各類風險人員標本16547人。截至目前，與病例同住及同工作的人員標本均為陰性；其他各類風險人員標本均為陰性；外環境採樣共811件，除病例家庭和工作單位個人工位外環境陽性外，其餘風險點位外環境標本均為陰性。並對病例的冷鏈接觸史進行排查，相關冷鏈檢測結果均為陰性。

檢測 北京 Omicron

上一則

騰訊遊戲：未成年人春節可連玩7天 每天1小時

下一則

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

延伸閱讀

中國新增163例本土確診 北京暫無新病例

中國新增163例本土確診 北京暫無新病例
劉鶴：堅持「動態清零」 確保北京冬奧會

劉鶴：堅持「動態清零」 確保北京冬奧會
北京Omicron確診者足跡廣 胡錫進：勿做馬後砲式責怪

北京Omicron確診者足跡廣 胡錫進：勿做馬後砲式責怪
2022北美年度風雲車揭曉 「這輛」Honda奪殊榮

2022北美年度風雲車揭曉 「這輛」Honda奪殊榮

熱門新聞

張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05
北京冬奧進入倒計時，當局卻在15日測出1例Omicron確診。(美聯社)

北京冬奧進入倒數 北京出現Omicron變異株

2022-01-15 09:15
浙江麗水一老人在街頭擺攤賣車厘子，每斤只要5元，引來路人圍觀。（取材自齊魯晚報）

女兒送的車厘子捨不得吃 老母5元1斤甩賣 網友吵翻了

2022-01-15 11:05

超人氣

更多 >
搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣