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2021年中國人口出生率7.52‰ 再創新低

記者羅印冲／綜合報導
2021年中國人口出生率7.52‰，再創新低。（中新社）
2021年中國人口出生率7.52‰，再創新低。（中新社）

中國國家統計局局長寧吉喆今天表示，2021年年末中國人口14億1260萬人，比上年末增加48萬人。全年出生人口1062萬人，人口出生率為7.52‰；死亡人口1014萬人，人口死亡率為7.18‰；人口自然增長率為0.34‰。這顯示，中國人口出生率和人口自然增長率，再度創下1978年以來的歷史新低。

根據去年底中國國家統計局發布「中國統計年鑑2021」顯示，中國2020年人口出生率為8.52‰，首次跌破10‰，創43年來新低。同期人口自然增長率僅為1.45‰，為1978年以來的歷史新低。

國新辦今舉行記者會，就人口情況，寧吉喆指出，從性別構成看，男性人口7億2311萬人，女性人口6億8949萬人，總人口性別比為104.88（以女性為100）。

從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口8億8222萬人，占全中國人口的比重為62.5%；60歲及以上人口2億6736萬人，占全中國人口的18.9%，其中65歲及以上人口2億56萬人，占全中國人口的14.2%。

從城鄉構成看，城鎮常住人口9億1425萬人，比上年末增加1205萬人；鄉村常住人口4億9835萬人，減少1157萬人；城鎮人口占全中國人口比重（城鎮化率）為64.72%，比上年末提高0.83個百分點。

全中國人戶分離人口（即居住地和戶口登記地不在同一個鄉鎮街道且離開戶口登記地半年以上的人口）5億429萬人，比上年增加1153萬人；其中流動人口3億8467萬人，比上年增加885萬人。

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