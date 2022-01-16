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中國「自行車專用道」當紅 各城市流行低碳生活

記者賴錦宏／台北報導
長白山自行車騎行公園，將山水人家、長白山自然博物館、望雲橋等美景串聯在一起。(記者賴錦宏/攝影)
長白山自行車騎行公園，將山水人家、長白山自然博物館、望雲橋等美景串聯在一起。(記者賴錦宏/攝影)

中國國務院去年推出「全面貫徹新發展理念、做好碳達峰碳中和工作的意見」中強調，要積極引導低碳出行，加強自行車專用道建設是重要內容。包括北京、廈門、太原和長白山市，都積極建設自行車專用道，且和行人道組合成城市慢行系統，民眾騎山地車或公路車也成為一種流行的健身運動和出行習慣。

以北京通州為例，通惠河沿線建自行車專用道，將綠色出行比率提高到80%，還將打造連續舒適的林蔭路步行系統。而整個北京市二環路，也有自行車專用道，甚至設有自行車專用的紅綠燈系統，方便民眾綠色出行。

廈門市，在2017年就建了雲頂路自行車專用道，這是中國中國首條、世界最長的空中自行車道。空中自行車道是一個獨立的騎行系統，車道採用鋼箱梁結構，主要沿廈門快速公交（BRT）兩側布置，路線全長約7.6公里。車道每隔200公尺便有一個監控鏡頭，可做流量管制。

太原的自行車專用道在沿汾河東西兩側，北起上蘭村的汾河漫水橋，南至迎賓橋以南2公里處，東西全長75公里。車道路面採用環保、耐磨、鮮艷、防水的彩色陶瓷顆粒，兩側各設二公尺綠化帶。

長白山二道白河鎮的慢行系統，將山水人家、長白山自然博物館、望雲橋、池北大街、美人松景觀帶、濕地花園等景點串聯起來，吸引遊客紛至沓來。

北京市通州書記趙磊表示，建自行車專用道是實施碳達峰、碳中和專項行動，構建綠色低碳綜合能源系統，推動「雙碳」的重要措施。這也讓民眾騎自行車出行，成為一種生活流行。

北京 國務院 健身

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