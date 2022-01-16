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北京Omicron確診者足跡廣 胡錫進：勿做馬後砲式責怪

記者羅印冲／即時報導
北京出現Omicron本土疫情，讓中國當局繃緊神經。(美聯社)
北京出現Omicron本土疫情，讓中國當局繃緊神經。(美聯社)

北京出現Omicron本土疫情，讓中國當局繃緊神經。中國環球時報特約評論員胡錫進發文指，北京那位感染者13日嗓子疼，14日發燒後主動去做核酸，15日上午被確認陽性，防疫意識已經很強了，值得給正面評價；流調顯示，該名感染者這些日子去了北京多家商場、餐館和娛樂場所，增加了病毒擴散的風險，但輿論不能馬後砲地責怪她，因為她的這種消費積極性是城市商業歡迎的。

1月15日，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火指出，1月15日19時29分，北京市確診新增1例本土新冠肺炎病例。病例近14天內無外省市旅居史，無相關病例接觸史，2名同住人員經核酸檢測，結果均為陰性。

據觀察者網，胡錫進表示，有幾點值得慶幸，第一，北京迄今為止沒有搞過全市範圍的全員核酸檢測，區一級的全員核酸檢測也很少搞，他在的朝陽區就沒搞過。第二，他本人住的社區從來沒有被封控過，儘管朝陽區也曾出過病例。即使在2020年初第一波疫情，和同年6月很嚴重的新發地疫情期間，受封控不得出居住小區的人口極少，絕大多數北京市民的行動是自由的，北京的多數購物中心保持了開門營業，疫情最緊張時也有可以內用的餐館。當然，疫情還是衝擊了北京的服務業，有的商業旅遊街區去年初關閉過，另外這兩年有些小餐館等因為撐不住而停業。

胡錫進說，這一次感染者被檢出的是Omicron，而且近期沒出過北京。病毒源頭暫時不明，從而增加了人們的擔心。但他願意相信北京將能夠從容應對，在總結前幾次防控經驗和學習上海等其他城市經驗的基礎上，進一步提高防控的工作效率。

他認為，北京新的考驗才剛剛開始。這個周末就將有200多名與冬奧會相關的入境人員來到這座城市，接下來將會更多。這肯定是疫情爆發以來中國規模最大的外國人聚集之一，而且這次冬奧會發生在全球疫情新的高峰期。他希望，冬奧會期間和之後，北京的絕大部分社區和商業街都將保持開放，絕大多數人都能夠自由行動，疫情和它的風險將被控制在最小範圍內。現在中國多地中招，北上廣深也都未能獨善其身。需要共同為完善動態清零貢獻探索。

北京 疫情 檢測

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