北京海淀Omicron病例14天沒出京 感染源不明引關注

中國新增本土65例，北京海淀區1例成焦點。（取材自澎湃新聞）

中國本土疫情持續，過去一日，中國新增本土確診65例，其中以北京海淀區出現一例Omicron 本土病例最受關注，尤其北京冬奧 舉行在即，勢必讓北京當局嚴陣以對。北京當局宣導市民在京過年，非必要不出京。

北京市昨晚通報，海淀區新增1例本土確診病例，經基因測序檢出Omicron。值得注意的是，患者住在海淀區上地街道，在海淀新技術大廈工作，近14天沒有外省市旅居史，也沒有病例接觸史；海淀區疾控中心重新採集的樣本及家庭環境樣本，都呈陽性。由於傳播源頭未明，北京官方已展開大規模封控與流調。

據中國衛健委今天發布，1月15日0至24時，新增確診病例119例。其中境外輸入病例54例，本土65例。

本土病例分布於：天津33例，其中津南區32例、西青區1例；河南 29例，其中安陽市15例、許昌市7例、鄭州市7例；北京1例，在海淀區；廣東1例，在珠海市；陝西1例，在西安市。

境外輸入現有確診病例1264例（無重症病例），現有疑似病例14例。累計確診病例12064例，累計治癒出院病例10800例，無死亡病例。

截至1月15日24時，中國現有確診病例3461例（其中重症病例13例），累計治癒出院病例96767例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例104864例，現有疑似病例14例。

此外，新增無症狀感染者52例，其中境外輸入47例，本土5例（上海3例，其中普陀區2例、寶山區1例；浙江1例，在杭州市；廣東1例，在中山市）。