中國去年暢銷電動車出爐 五菱和特斯拉名列前茅
中國乘聯會13日公布2021年中國暢銷電動車排行榜，由中國品牌五菱和美國電動車大廠特斯拉名列前茅。
財經媒體CNBC報導，五菱平價電動車款宏光Mini蟬聯銷售冠軍，2021年共賣出39萬5,451輛，比2020年成長逾兩倍。
除了售價僅人民幣2.88萬元（約4533美元）的五菱宏光Mini，其餘在新能源車領域（含電動車和油電車）銷售領先的車款，為特斯拉和中國比亞迪生產的較高價產品。
比亞迪共有三款車的銷量擠進前十名，電動轎車秦銷量排行第二，為18萬7,227輛，領先特斯拉的所有車款。
去年在中國上市的特斯拉Model Y，以16萬9,853輛的成績名列第三。特斯拉Model 3的銷量則年增近10%至15萬890輛，排名第四。
中國今年電動車市的競爭可能更加白熱化，華為與賽力斯合作的「AITO問界M5」預計下月交車，蔚來也將在今年稍晚推出兩款轎車。
以下為中國去年銷量前15名的新能源車：
1.五菱宏光Mini
2.比亞迪秦
3.特斯拉Model Y
4.特斯拉Model 3
5.比亞迪漢
6.比亞迪宋
7.理想One
8.奇瑞eQ
9.長安奔奔
10.廣汽埃安Aion S
11.長城歐拉黑貓
12.小鵬P7
13.比亞迪唐
14.長城歐拉好貓
15.合眾哪吒V
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