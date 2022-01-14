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中概股再回歸 知識問答平台「知乎」傳赴港二次上市

記者黃雅慧／即時報導
中國最大知識問答平台「知乎」傳將在港二次上市。圖取自知乎官方微博。
中國最大知識問答平台「知乎」傳將在港二次上市。圖取自知乎官方微博。

彭博社報導，中國最大的知識問答平台「知乎」計劃在香港進行二次上市，集資約3億美元，不過發行的規模和時間表等尚未落實。

該報導引述知情人士透露，這家在紐約上市的公司正在與顧問合作籌劃上市，最快可能在本月提交申請。

事實上，陸媒「界面新聞」曾經在2021年12月報導指出，知乎計畫將赴港上市，可能在2022年1月提交IPO文件。同時也有訊息傳出，知乎將拆除VIE（可變利益實體）架構，或歸到中國A股上市。但知乎隨後回應強調，「沒有聽說此消息。」

據了解，知乎去年3月下旬以每份美國存託股份（ADS）9.5美元上市，集資5.23億美元，但開盤首日即破發，發行價美股ADS9.5美元，收報8.5美元，跌幅為10.53%，對應市值47億美元。截至1月13日收盤，其股價已來到4.73美元，市值僅為26.57億美元。

據知乎2021年第3季財報顯示，知乎第3季營收人民幣8.235億元人民幣，月活用户達到1.012億人，月均付費用户550萬，淨虧損人民幣2.698億元按年擴大145.27％。

此外，去年底，北京市網信辦依法約談處罰知乎，針對知乎網多次出現法律法規禁止發布或者傳輸的訊息等問題，責令其立即整改。

營收 北京 香港

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