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不愁賣的茅台酒 中國茅台銷售高管因壓力大墜樓

記者黃雅慧／即時報導
包裝工人在包裝茅台酒。新華社
包裝工人在包裝茅台酒。新華社

年關將近，茅台酒來到銷售熱期，但據中國媒體「紅星新聞」14日消息，經多個信源證實獲悉，貴州茅台一子公司高管於一個多月前不幸墜樓身亡。有相關人士指出其工作壓力過大，分析指出貴州茅台雖然營收增長，但增速下滑，利潤多被中間商獲取。

上述高管系貴州茅台酒銷售有限公司董事兼總經理曾祥彬，其於2021年12月7日墜亡，年僅49歲。至於其墜亡原因，有接近曾祥彬的知情人士透露，他的工作壓力太大了。

媒體梳理貴州茅台發布的年報發現，茅台銷售公司近年主要財務指標增速逐年下滑。有業內人士在接受紅星資本局採訪時表示，茅台銷售公司的人員，特別是作為總經理，其壓力之大難以想象。

茅台銷售公司為上市公司貴州茅台的重要非全資子公司，貴州茅台持股95%，中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司持股5%。天眼查顯示，曾祥彬目前的職位為茅台銷售公司董事兼總經理。天眼查顯示，他還曾擔任過河南國酒茅台銷售有限公司、北京國酒茅台銷售有限公司等36家公司的法定代表人。

對於很多人來說，飛天茅台一瓶難求，銷售公司似乎沒有壓力。但紅星資本局梳理貴州茅台2017年至2020年年報發現，茅台銷售公司的主要財務指標雖然在上漲，但是其增速卻在逐年下滑。

白酒行業分析師蔡學飛通過「紅星新聞」分析指，貴州茅台整個企業銷售規模在高速增長，但是銷售公司主要財務指標增速卻在下滑，這說明貴州茅台的部分利潤被市場中間商和渠道獲取了，茅台沒有獲得這個品牌在發展過程中的溢價和直接收益。

蔡學飛表示，雖然飛天茅台一瓶難求，但是對於其他系列酒以及銷售體系等方面，茅台一直要求很高，並且提出了很多改革的舉措。「作為銷售公司的員工特別是總經理，其壓力之大可想而知。」

不過，該訊息也引發網友熱議，甚至登上微博熱搜榜。有人認為死因恐不單純，況且茅台酒在市面上一瓶難求，為何銷售會發愁而引發不解。

利潤 營收 北京

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