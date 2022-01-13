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團結香港基金 否認挺陳馮富珍選特首

香港特派員李春／香港報導
世界衛生組織前祕書長陳馮富珍。（中新社）
世界衛生組織前祕書長陳馮富珍。（中新社）

香港下屆特首人選傳聞多，有香港媒體稱董建華打理的智庫機構支持前世衛總幹事陳馮富珍出選下屆特首，但這個機構13日否認此事，稱該機構邀請陳馮富珍演講與特首選舉無關。

12日香港特首林鄭月娥到立法會出席答問，主動公布其港府政策局架構重組建議，被認為是競逐連任訊號之一。同時香港英文虎報引述其姊妹刊東周刊的報導，稱陳馮富珍獲前特首董建華成立的「團結香港基金」支持，將競逐下屆特首，還說陳馮富珍近日已令中間人4出接觸人才，要求他們提交履歷，似為選特首組班底作準備。

「團結香港基金」發言人13日回應稱，對有傳媒報導「團結香港基金」支持世界衛生組織前總幹事、全國政協常委陳馮富珍參選特首一事，並非事實。

發言人稱，基金會是智庫組織，主要工作是公共政策研究。基金會早前邀請陳馮富珍在論壇作主題演講是多個月前的決定，純粹從公共政策討論角度出發，與特首選舉完全無關。

「團結香港基金」由前特首董建華2014年11月創辦，成立時董建華任基金主席。基金會定位非政府、非牟利機構。基金會先後設立公共政策研究院、中華學社、科技創新平台、商社聚賢平台、中國文化研究院和香港地方志等機構。

「團結香港基金」原定1月7日主辦「中華大講堂」，邀陳馮富珍演講，主題為「提升全球健康 造福世界人民」。消息傳出，即被香港政界認定為選特首的暖身之舉。

陳馮富珍出身醫生，曾任港府衛生署長，2006年在中國政府推舉下，競逐世界衛生組織總幹事成功，在連任後於2017年6月卸任世衛總幹事。有關陳馮富珍有意競逐特首，在香港政圈時有說法，陳本人對此絕不回應。

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